Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!

Италия е музика. Италия е изкуство. Италия е страст.
Посланието беше отправено още с откриването на XXV зимни олимпийски игри в Милано Кортина 2026. И беше затвърдено с церемонията по закриване, проведена в хилядолетната "Арена ди Верона".
Древноримският амфитеатър в едноименния град, посрещал гладиаторски битки преди 2000 години, се преобрази в сцена на няколковековна музикална разходка, с която Италия предаде олимпийската щафета на Франция. Като допълнителен естествен декор на впечатляващото представление беше използван и Филхармоничният театър във Верона, където симфоничен оркестър осигури класическия съпровод.
Пищното и същевременно фино и емоционално шоу смеси класически оперни произведения на Джузепе Верди и Джакомо Пучини с шлагери на "Рики е Повери" и съвременни хитове на "Айфел 65" и "Калибро 35", миксирани ефектно от диджей Габри Понте. Лично Риголето разсмиваше публиката, пресъздадени бяха моменти от "Травиата", "Аида", "Сватбата на Фигаро", "Мадам Бътерфлай".
Rigoletto, Figaro, Madame Butterfly, Aida...— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) 22 февруари 2026 г.
Italian Opera, what a timeless masterpiece!#MilanoCortina2026 #ClosingCeremony #Olympics #BeautyInAction pic.twitter.com/lz0zQobGIs
Олимпийският девиз "По-бързо, по-високо, по-силно - заедно" беше подсилен от "Одата на радостта" - химна на обединена Европа. Оптимизмът и вярата бяха подчертани с финалните стихове на 34-тата песен от Дантевия "Ад":
"И без да си починем, нанагоре
вървяхме, аз след него, той напред.
Съзрях през преход, който се отвори,
тез хубости, с кои небе блести;
излязохме тогава в ширните простори
и пак видяхме светлите звезди."
Спортните звезди също бяха в "Арена ди Верона". През сцената преминаха делегациите и знаменосците на всички 92 държави, които участваха на игрите в Милано Кортина 2026. Сред тях беше и нашата Лора Христова - биатлонистката, спечелила бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км, носеше българския флаг.
The true stars of the Games are here! 🥇— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) 22 февруари 2026 г.
Calibro 35 is performing iconic Italian classics just for them, this is their moment to shine! ✨
🎵 How many songs can you recognize?
Which one is your favorite?#MilanoCortina2026 #ClosingCeremony #Olympics #BeautyInAction pic.twitter.com/reW5TYlbZ1
В края на церемонията по традиция олимпийското знаме беше предадено от кмета на Милано Джузепе Сала и кмета на Кортина д`Ампецо Джанлука Лоренци в ръцете на Рено Мюзелиe и Фабрис Панкук - президентите на регионите Прованс Алп Кот д`Азур и Оверн Рон Алп, които ще домакинстват XXVI зимни олимпийски игри във Френските Алпи 2030. В тяхна чест прозвуча и "Марсилезата".
"Благодаря ти, Италия, за тези вълшебни игри! - обърна се към домакините президентът на МОК Кърсти Ковънтри. - Сега, когато наближаваме края им, изпитвам много емоции. Малко тъга, да. Но също така много гордост и благодарност, докато казвам следните думи: обявявам XXV зимни олимпийски игри в Милано Кортина за закрити. Призовавам младежта на света да се събере след четири години във Френските Алпи, за да отпразнуваме XXVI зимни олимпийски игри!"
Олимпийският огън беше загасен едновременно и в двата жертвеника - в Милано и Кортина д`Ампецо. А на арената във Верона пламъкът угасна в ръцете на най-титулуваната италианка в зимните спортове - 14-кратната олимпийска медалистка в шорттрека Ариана Фонтана.
Като финален акорд прозвуча поп-оперната класика на Андреа Бочели и Сара Брайтман Time to Say Goodbye - време е да кажем довиждане.
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!