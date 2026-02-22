Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!

ЕПА/БГНЕС Делегациите на 92-те страни участнички в олимпийските игри в Милано Кортина 2026 дефилират на сцената в "Арена ди Верона" по време на закриването на XXV "бяла" олимпиада.

Италия е музика. Италия е изкуство. Италия е страст.

Посланието беше отправено още с откриването на XXV зимни олимпийски игри в Милано Кортина 2026. И беше затвърдено с церемонията по закриване, проведена в хилядолетната "Арена ди Верона".

Древноримският амфитеатър в едноименния град, посрещал гладиаторски битки преди 2000 години, се преобрази в сцена на няколковековна музикална разходка, с която Италия предаде олимпийската щафета на Франция. Като допълнителен естествен декор на впечатляващото представление беше използван и Филхармоничният театър във Верона, където симфоничен оркестър осигури класическия съпровод.

Пищното и същевременно фино и емоционално шоу смеси класически оперни произведения на Джузепе Верди и Джакомо Пучини с шлагери на "Рики е Повери" и съвременни хитове на "Айфел 65" и "Калибро 35", миксирани ефектно от диджей Габри Понте. Лично Риголето разсмиваше публиката, пресъздадени бяха моменти от "Травиата", "Аида", "Сватбата на Фигаро", "Мадам Бътерфлай".

Олимпийският девиз "По-бързо, по-високо, по-силно - заедно" беше подсилен от "Одата на радостта" - химна на обединена Европа. Оптимизмът и вярата бяха подчертани с финалните стихове на 34-тата песен от Дантевия "Ад":

"И без да си починем, нанагоре

вървяхме, аз след него, той напред.

Съзрях през преход, който се отвори,

тез хубости, с кои небе блести;

излязохме тогава в ширните простори

и пак видяхме светлите звезди."

Спортните звезди също бяха в "Арена ди Верона". През сцената преминаха делегациите и знаменосците на всички 92 държави, които участваха на игрите в Милано Кортина 2026. Сред тях беше и нашата Лора Христова - биатлонистката, спечелила бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км, носеше българския флаг.

The true stars of the Games are here! 🥇



Calibro 35 is performing iconic Italian classics just for them, this is their moment to shine! ✨



🎵 How many songs can you recognize?

Which one is your favorite?#MilanoCortina2026 #ClosingCeremony #Olympics #BeautyInAction pic.twitter.com/reW5TYlbZ1 — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) 22 февруари 2026 г.

В края на церемонията по традиция олимпийското знаме беше предадено от кмета на Милано Джузепе Сала и кмета на Кортина д`Ампецо Джанлука Лоренци в ръцете на Рено Мюзелиe и Фабрис Панкук - президентите на регионите Прованс Алп Кот д`Азур и Оверн Рон Алп, които ще домакинстват XXVI зимни олимпийски игри във Френските Алпи 2030. В тяхна чест прозвуча и "Марсилезата".

"Благодаря ти, Италия, за тези вълшебни игри! - обърна се към домакините президентът на МОК Кърсти Ковънтри. - Сега, когато наближаваме края им, изпитвам много емоции. Малко тъга, да. Но също така много гордост и благодарност, докато казвам следните думи: обявявам XXV зимни олимпийски игри в Милано Кортина за закрити. Призовавам младежта на света да се събере след четири години във Френските Алпи, за да отпразнуваме XXVI зимни олимпийски игри!"

Олимпийският огън беше загасен едновременно и в двата жертвеника - в Милано и Кортина д`Ампецо. А на арената във Верона пламъкът угасна в ръцете на най-титулуваната италианка в зимните спортове - 14-кратната олимпийска медалистка в шорттрека Ариана Фонтана.

Като финален акорд прозвуча поп-оперната класика на Андреа Бочели и Сара Брайтман Time to Say Goodbye - време е да кажем довиждане.

Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!