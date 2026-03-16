Китай се утвърди като №1 и на зимната параолимпиада

ЕПА/БГНЕС Президентите на френските региони Прованс Алп Кот д`Азур и Оверн Рон Алп - Рено Мюзелиe и Фабрис Панкук, развяват знамето на международния параолимпийски комитет, което получиха от кметовете на Милано и Кортина д`Ампецо - Джузепе Сала и Джанлука Лоренци, по време на церемонията по закриване на XIV зимна параолимпиада. Следващите "бели" игри за спортисти с увреждания са във Френските Алпи 2030.

Във втори пореден олимпийски цикъл Китай се доказа като водещата нация и в зимните спортове за хора с увреждания. Азиатската държава завърши на първо място в таблицата по медали на параолимпиадата в Милано Кортина 2026 (6-15 март), след като спечели и най-много златни, и най-голям общ брой отличия.

На игрите в Италия китайските параолимпийци завоюваха общо 44 медала, от които 15 златни, 13 сребърни и 16 бронзови. Състезателите от Китай спечелиха поне едно отличие във всеки от шестте вида спорт в програмата: алпийски ски, ски бягане, сноуборд, биатлон, кърлинг и хокей на лед.

Това е леко отстъпление за китайците спрямо предишните "бели" параигри - домашното за тях издание в Пекин 2022. Тогава отборът на страната организатор събра 61 медала (18-20-23) и също оглави крайното класиране.

Впечатляващото е, че Китай е неизменен №1 в летните параолимпийски игри от началото на XXI век. Азиатците спечелиха всяко класиране на нациите при спортистите с увреждания от Атина 2004 до Париж 2024 включително. А сега се утвърдиха като недостижими и в зимните надпревари.

На второ място в Милано Кортина 2026 завършиха САЩ с 24 медала (13-5-6), а на трета позиция се нареди Русия. Допуснатата до пълноправно участие за първи път след Сочи 2014 страна събра 12 медала (8-1-3). Домакинът Италия пък спечели 7 златни, 7 сребърни и 2 бронзови отличия и зае четвърто място.

В таблицата с медали влязоха 27 от общо 55 нации, участвали на XIV зимни параолимпийски игри. На последното място завърши Латвия, която взе един бронз - на смесени двойки в кърлинга на инвалидни колички.

България също имаше свой представител в Милано Кортина 2026. Скиорката Стела Янчовичина зае 16-о място и в двете алпийски дисциплини, в които участва - гигантски слалом и слалом в категория LW6/8-2 (увреждане на един горен крайник под лакътя, с две ски и една щека).

Страната ни никога не е печелила медал от общо седем участия на зимната параолимпиада. На летните параигри България има 10 участия и 18 медала (6-9-3).