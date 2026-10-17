Станка Златева бе свалена като шеф на борбата с голям скандал

Тодор Ангелов е новият президент на Българска федерация по борба. Той беше избран на общото събрание на организацията, което премина с големи скандали. В един момент поддръжниците на досегашния президент Станка Златева излязоха от залата преди гласуването.

Самото събрание, което се проведе в НСА, се забави с около 45 минути. В началото говори Златева и обяви, че е изпълнила всички ангажименти, които е поела и в работата си на поста е видяла лицемерие и предателства. Първият интересен момент бе изборът на председател на събранието. За такъв бе назначен Белчо Горанов, който в началото на октомври беше освободен като генерален секретар на федерацията и бе даден на прокурор заради действията си около делото за избора на председател на БОК.

Последва скандал, че има грешки при регистрацията на клубове. Тогава поддръжниците на Златева напуснаха залата в знак на протест. Горанов обаче заяви, че са налице112 от 126 клуба и продължи събранието.

Това отвори широко пътя пред кандидата на опозицията Тодор Ангелов, подкрепен шумно от един от големите спонсори в този спорт Гриша Ганчев. Ангелов излезе на трибуната и заяви, че "разединението трябва да приключи". Той предложи в новия Управителен съвет да влязат Рахмат Сукра, Белчо Горанов, Валентин Гецов, Евгени Стамов, Георги Калчев, Иво Ангелов, Гриша Ганчев, Армен Назарян, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и Станислав Трендафилов. Този състав бе приет с голямо мнозинство.

След това Станка Златева бе освободена от длъжност и отговорност, а Ангелов бе избран с 94 гласа "за".

"За мен това е голяма отговорност. С всички възможни средства, близки и хора, които искат да помагат на борбата, ще успеем. Това иска време. Трябва да инвестираме в младежите, да има повече лагери и състезания. За да има повече българи, трябва да се обърне внимание на децата. Благодаря ви, благодаря на г-н (б.ред. - Валентин) Йорданов, г-н Ганчев и цялата общност. Готов съм на диалог с всеки, приемам и критики, и похвали", бяха първите думи на Ангелов, който е световен вицешампион в класическия стил от 1991 г.

А след това Гриша Ганчев обеща да не търси отговорност от Златева. "Аз съм радетел да няма реваншизъм. Ще ви обясня притча за костенурки, тръгнали през пустинята. Вървели и им се допило вода. Видели оазис след 150 години. Едната рекла на другата, че си забравили чашите. Едната казала, че ще се върне за чашите, а другата да я чака. Тя обаче не се върнала, а се скрила. След 40-50 години останалата рекла да си пийне, защото другата нямало да се върне. Другата ѝ казала: "Ако ще се пр**баваме - да не тръгвам да взимам чашите". И вашата работа такава.

Никакъв реваншизъм няма да има от моя страна, макар и толкова мръсотии ми направихте… че ви е бедна фантазията. Не ги направихте на мен, а на беззащитни деца - спортисти, които искат да прославят държавата, както тя го е правила (б. ред. - Станка Златева). Уважението ми към нея като спортист никога няма да изчезне към нея, докато съм на тази земя. Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен. Отърва се от милиционерите, които ѝ висяха на главата. Да почне да си развива клуба, аз лично ще ѝ помагам - няма да преча", заяви философски Ганчев.