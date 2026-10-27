Семен Новиков спечели световна титла за България в борбата

Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков спечели световната титла в категория до 87 кг в класическия стил на първенството по борба в Астана (Казахстан). На финала той надви с 4:0 иранеца Алиреза Мохмадипиани. Това бе своеобразно повторение на схватката за олимпийската титла преди две години във френската столица.

Новиков започна срещата с неуспешна атака от партер, но след това успя да изнесе съперника извън тепиха за още една точка. След почивката той добави още две точки и за пръв път в кариерата си стана първенец на планетата. Това бе и първа световна титла за България в класическия стил от 2013 г. насам, когато шампион стана Иво Ангелов на 60 кг.

По-рано днес Едмонд Назарян не успя да спечели още един медал за България. В схватка за бронза в кат. 63 кг той отстъпи с 3:7 на узбека Озодбек Халимбоев. През първата част Назарян направи няколко грешки и се оттегли на почивката при пасив от 0:7. След това борецът ни върна три точки, но съперникът така и не бе поставен в партер и в крайна сметка Халимбоев спечели бронза. В крайна сметка Назарян завърши на пето място.

Така класиците ни остават с два медала от световния шампионат, след като вчера Кирил Милов завоюва бронз в кат. 97 кг.

Утре стартира надпреварата при жените, където имаме само една представителка. Четирикратната европейска шампионка Биляна Дудова започва в кат. 62 кг срещу намибийката Кавелишимве Естер Абрахам, втора от първенството на Африка този сезон.