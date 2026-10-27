Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Семен Новиков спечели световна титла за България в борбата

Едмонд Назарян загуби схватката за бронза

Днес, 16:14
Семен Новиков спечели днес първата си световна титла.
БФБорба
Семен Новиков спечели днес първата си световна титла.

Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков спечели световната титла в категория до 87 кг в класическия стил на първенството по борба в Астана (Казахстан). На финала той надви с 4:0 иранеца Алиреза Мохмадипиани. Това бе своеобразно повторение на схватката за олимпийската титла преди две години във френската столица.

Новиков започна срещата с неуспешна атака от партер, но след това успя да изнесе съперника извън тепиха за още една точка. След почивката той добави още две точки и за пръв път в кариерата си стана първенец на планетата. Това бе и първа световна титла за България в класическия стил от 2013 г. насам, когато шампион стана Иво Ангелов на 60 кг.

По-рано днес Едмонд Назарян не успя да спечели още един медал за България. В схватка за бронза в кат. 63 кг той отстъпи с 3:7 на узбека Озодбек Халимбоев. През първата част Назарян направи няколко грешки и се оттегли на почивката при пасив от 0:7. След това борецът ни върна три точки, но съперникът така и не бе поставен в партер и в крайна сметка Халимбоев спечели бронза. В крайна сметка Назарян завърши на пето място.

Така класиците ни остават с два медала от световния шампионат, след като вчера Кирил Милов завоюва бронз в кат. 97 кг.

Утре стартира надпреварата при жените, където имаме само една представителка. Четирикратната европейска шампионка Биляна Дудова започва в кат. 62 кг срещу намибийката Кавелишимве Естер Абрахам, втора от първенството на Африка този сезон.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

5 жалби блокираха федерацията по борба
26 Окт. 2026
Българските борци взеха два медала от световното първенство
26 Окт. 2026
Българските борци още чакат първи медал от световното
25 Окт. 2026
Станка Златева бе свалена като шеф на борбата с голям скандал
17 Окт. 2026
Опозицията в борбата се обедини срещу Станка Златева
08 Окт. 2026
Натурализирането на борец у нас е нарушило санкциите срещу Русия
21 Септ. 2026
Национал по борба е уличен с допинг
10 Юли 2026
Борците приключиха Евро 2026 с 6 медала
26 Апр. 2026
Дагестански борец спечели медал за България на европейското
25 Апр. 2026
Биляна Дудова спечели осми европейски медал по борба
24 Апр. 2026
Кирил Милов отново е най-силният борец в Европа
22 Апр. 2026
Контузия спря Семен Новиков за европейската титла
21 Апр. 2026
Семен Новиков пак е финалист на европейско по борба
20 Апр. 2026
Недоволни в борбата изкараха деца на протест срещу Станка Златева
04 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави