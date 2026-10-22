ЦСКА обяви завръщането си на стадион "Българска армия"

ЦСКА обяви, че изграденият наново стадион "Българска армия" вече е готов да посреща официални мачове. Първият ще бъде на 31 октомври (събота) от 19:30 ч. срещу "Славия" от XIV кръг на Първа лига.

Новината символично беше съобщена тази вечер в 19:48 ч. Лицензионната комисия към БФС е дала одобрението си, а официалният лиценз ще бъде издаден до вторник. От комисията вече бяха направили инспекция на съоръжението преди няколко дни и нямаха забележки, като единствено изискаха още няколко документа.

Сега вече всичко е изрядно и ЦСКА ще може да домакинства на изцяло реконструирания стадион за пръв път от 10 декември 2023 г. Тогава там се игра дербито с "Лудогорец", спечелено от разградчани с 1:0. След този мач започна демонтирането и събарянето на старото съоръжение, за да бъде изградено сегашното. През това време ЦСКА домакинстваше на Националния стадион "Васил Левски".

Няколко дни преди издаването на лиценза от ЦСКА бяха наясно, че първият официален мач на модернизирания "Българска армия" ще бъде именно срещу "Славия". Вече бе направена организация за продажбата на билетите за този двубой, но те ще бъдат пуснати в продажба след официалното съобщение на БФС във вторник. С предимство ще се ползват притежателите на абонаментни карти за миналия сезон. До края на 2026 г. пропуски ще бъдат продавани поотделно за всяка следваща среща. Плановете на клуба са новите абонаментни карти за домакинските мачове за втората част от сезон 2026/27 да бъдат пуснати в продажба в началото на 2027 г.

От БФС съдействаха на ЦСКА с и с други решения, които изпревариха това за лиценза на стадиона. Спортно-техническата комисия премести още в сряда ЦСКА - "Славия" от 30 за 31 октомври (събота) от 19:30 ч. Това наложи разместването на други три мача. "Локомотив 1929" (Сф) - "Ботев" (Пд) бе дръпнат с ден по-рано и ще се играе на 30 октомври (петък) от 19:30 ч. Други два съботни мача бяха изтеглени с по-ранни часове: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" ще играят от 14:00, вместо от 15:00 ч., а "Дунав" ще приеме "Левски" пак на 31 октомври, но от 16:30, вместо от 17:30 ч.