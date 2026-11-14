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От БФС се извиниха чак сега за снощния позор

Националите изгубиха и на теория шанс за изкачване в Лига В

14 Ноем. 2026Обновена
Президентът на БФС Георги Иванов (вляво), един от заместниците му Атанас Фурнаджиев (в средата) и Христо Стоичков изгледаха заедно снощния срещу Исландия, но никой от висшето ръководство на футболния съюз и до момента не е коментирал срамната продукция на националите.
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Президентът на БФС Георги Иванов (вляво), един от заместниците му Атанас Фурнаджиев (в средата) и Христо Стоичков изгледаха заедно снощния срещу Исландия, но никой от висшето ръководство на футболния съюз и до момента не е коментирал срамната продукция на националите.

Никой от ръководните фактори в БФС не благоволи да коментира, камо ли да се извини веднага след снощната нова позорна загуба на националния отбор по футбол с 0:5 от Исландия в Пловдив. А мачът бе изгледан от почти всички важни фигури във футбола ни.

Извинение дойде едва 12 часа по-късно от страна на техническия директор на БФС Кирил Котев. Пред БТА той заяви: "Срамен резултат - извиняваме се на цяла България, която не заслужава да вижда националния си отбор в такова състояние. Допуснахме твърде много леки и непредизвикани грешки, които съперникът наказа. За съжаление свалихме гарда и когато противникът те превъзхожда във всеки един компонент от играта, се стига до разгром. Към днешна дата това са най-добрите български футболисти, с които разполагаме. Ние взимаме най-доброто от клубовете."

Котев изрази надежда поне в предстоящото гостуване срещу Естония в понеделник футболистите ни да се представят по коренно различен начин и най-вече да защитят честта на България.

Този мач в Талин ще важен за домакините, които са с 9 точки при победа имат теоретичен шанс да завършат на първо място в група 4 на Лига С, с което да си осигурят директно класиране за Лига В. Това ще стане, ако лидерът Исландия (11 т.) загуби домакинството си срещу Люксембург (3 т.), което е по същото време. В най-лошия случай естонците ще останат втори и ще играят плейоф за изкачване в Лига В.

В цялата тази картина тимът на България (4 т.) може само да се надява да задържи третата позиция и да не завърши последен. След снощните мачове националите ни вече изгубиха теоретичен шанс за класиране по някакъв начин в Лига В. Но с показаната игра е кристално ясно, че мястото ни не е там, каквито и цели да бъдат поставяни от БФС.

Снощната загуба пък е третата най-тежка в историята ни като домакини след 0:6 от Англия на 14 октомври 2019 г. и 1:6 от Турция на 11 октомври 2025 г.

В допълнение този резултат, както и невъзможността да разчитаме вече на изкачване в Лига В, ще ни прати в четвърта урна на жребия за квалификациите за Евро 2028, който ще се тегли на 6 декември. Това означава, че в бъдещата ни група ще има три потенциално по-силни съперници.

 

ПРОМЯНА В ОТБОРА

Принудителна промяна беше направена в националния отбор преди гостуването срещу Естония. Единственият представител на ЦСКА на този лагер - централният бранител Теодор Иванов, отпадна заради травма. На негово място беше повикан защитникът на италианския "Монца" Валентин Антов. 26-годишният футболист не е играл за България от март м.г., когато записа цял мач при загубата с 1:2 от Ирландия. След това Антов се възстановяваше от тежка травма и пропусна целия сезон 2025/26. През настоящата кампания е играл само в един мач за "Монца" - на 28 октомври влезе като резерва в 74-ата минута при загубата с 1:4 от "Наполи" в Серия А.

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