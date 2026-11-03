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Националите ще завършат Лигата на нациите с трима пълни дебютанти

И.д. селекционер Атанас Рибарски не е включил в групата си нито един футболист на шампиона "Левски"

Днес, 13:27
Включването на нападателя на "Черно море" Георги Лазаров е една от изненадите в мъжкия национален отбор.
БГНЕС
Включването на нападателя на "Черно море" Георги Лазаров е една от изненадите в мъжкия национален отбор.

Временният селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол Атанас Рибарски направи няколко изненади в състава си за последните два мача от група 4 на Лига С в турнира Лига на нациите. Тимът ни първо посреща Исландия на ст. "Христо Ботев" в Пловдив на 13 ноември, а три дни по-късно гостува на Естония в Талин.

Рибарски е повикал четирима младежки национали. Трима от тях са пълни дебютанти - левият бек на "Лудогорец" Симеон Шишков, нападателят на "Черно море" Георги Лазаров и халфът на кипърския АЕК (Ларнака) Иван Панков. Вратарят на унгарския "Дебрецен" Пламен Андреев вече има повиквателни при мъжете, но още не е дебютирал.

Прави впечатление, че този път в групата няма нито един футболист на "Левски". Капитанът на "сините" Кристиан Димитров носеше лентата и в националния тим за мачовете през септември и октомври, но сега не е повикан. Липсва и вратарят на шампионите Светослав Вуцов. Той бойкотираше предишния селекционер Александър Димитров, но сега явно проблемът още не е решен.

В сравнение с предишната серия мачове, сега отпадат вратарят на "Санкт Паули" Димитър Митов, халфовете Петко Панайотов (ЦСКА) и Кристиян Стоянов ("Славия") и нападателят Здравко Димитров ("Мардин", Тур).

 

СЪСТАВЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Вратари: Даниел Наумов ("Ботев", Пд), Алекс Божев ("ЦСКА 1948"), Пламен Андреев ("Дебрецен", Унг).

Защитници: Емил Ценов ("Оренбург", Рус), Симеон Шишков ("Лудогорец"), Росен Божинов ("Пиза", Ит), Теодор Иванов (ЦСКА), Иван Турицов ("Динамо", Батуми, Груз), Християн Петров ("Хееренвеен", Нид), Димитър Велковски ("Арда"), Стефан Велков ("Сьондериске", Дан), Йоан Стоянов ("Апоел", Беер Шева, Изр);

Халфове: Илия Груев ("Лийдс", Анг), Андриан Краев ("Апоел", Тел Авив, Изр), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Иван Панков (АЕК, Ларнака, Кип), Асен Чандъров ("Ботев", Пд), Георги Русев ("ЦСКА 1948");

Нападатели: Марин Петков ("Ал-Таавун", С.Ар), Лукас Петков ("Елверсберг", Гер), Мартин Минчев ("Краковия", Пол), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Георги Лазаров ("Черно море"), Кристиян Балов ("Цървена звезда", Сърб).  

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