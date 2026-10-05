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Треньорът на националите все още вярва, че можем да победим утре

Атанас Рибарски е наясно какво трябва да се подобри, но не и с кои играчи ще излезе срещу Люксембург

Днес, 19:13
Атанас Рибарски по време на тренировка на националния отбор.
Фейсбук/БФС
Атанас Рибарски по време на тренировка на националния отбор.

Временният селекционер на националния отбор по футбол Атанас Рибарски запази своя оптимизъм за тима и играчите, въпреки загубата в дебюта си с 0:3 от Исландия в събота, който бе съпроводен с пореден слаб мач от наша страна. Той сподели своята увереност, че утрешното гостуване срещу Люксембург от група 4 на Лига С в турнира Лига на нациите може да бъде спечелено.

Дори и даде рецепта как може да бъде сторено това. Основният пункт е да не допуснем гол до почивката. "Трябва да подобрим играта с топката, да сме концентрирани в защита. Изгледахме нещата, които може би не ни достигнаха - и най-вече да затворим първото полувреме без гол. Трябва при промяна на резултата да не губим концентрация. Единственият начин да излезем от тази ситуация са самите футболисти да вярват в себе си. Една победа сама по себе си може да се извоюва, но ако не ти е била ясна идеята, трудно ще стане тенденция. Искам да успеем да убедим футболистите, че те са добри и превъзхождат опонентите си в групата. Последните два мача съперникът използва два различни подхода и като цяло трябва да сме готови и за двата. И ако се случи нещо непредвидено, сме готови да реагираме на момента", каза Рибарски. Не е ясно само дали всичко това ще се получи.

Отделно в отбора има още физически проблеми и умора от трите досегашни мача за 8 дни. Съответно не е сигурно кой точно ще е възстановен до утре. Знае се до момента, че в сравнение с мача срещу Естония ще липсват наказаните Димитър Велковски и Лукас Петков, както и Марин Петков, който е освободен от лагера по лични причини.

"Играчите могат много повече, трябва да са спокойни. Те вярват в процеса, знаят, че трябва да запишат добри игри. Мачът е важен за нас, за тях също - вярвам, че ще излезем победители", каза оптимистично и.д. селекционер.

Двубоят в Люксембург е утре от 21:45 ч. българско време и ще се предава пряко по Max One. Главен рефер ще бъде латвиецът Андрис Трейманис.

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мъжки национален отбор, Атанас Рибарски, Лига на нациите

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