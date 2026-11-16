Мъжкият национален отбор на България завърши участието си в група 4 на Лига С в турнира Лига на нациите така, както го започна - със загуба. Тя беше с 1:2 от Естония в Талин и бе първа от този съперник в цялата история на българския футбол. По този начин националите ни записаха първи поражения изобщо от всичките ни съперници в групата - Люксембург, Исландия и Естония.

Все пак дъното не беше достигнато напълно. Преди началото на участието ни в групата президентът на БФС Георги Иванов постави като цел класиране на първо място и директно изкачване в Лига В или поне на второ, което дава право на плейоф за горната дивизия. След днешния мач тимът ни поне не завърши на последната позиция, а на предпоследна с 4 точки. Зад нас остана Люксембург с 3, след като загуби по същото време с 0:3 от отбора на Исландия, който спечели групата с 14 точки.

Естонците завършиха втори с 12 точки, което означава, че са на 8 точки пред нас. А преди началото на мачовете в тази група България не само не беше губил от Естония, но и не беше допускал гол (б.ред. - тук не се счита манипулираният мач през 2011 г. в Анталя, завършил 2:2, който беше анулиран след това от ФИФА).

Историческият първи естонски гол в нашата врата беше отбелязан от Патрик Кристал още в 8-ата минута, след като нашите изгубиха топката при изпълнение на наш ъглов удар и след това никой не успя да спре атакуващите играчи на домакините.

Лека надежда беше дадена точно преди почивката от халфа на "Арда" Светослав Ковачев, който изравни с първото си попадение за нашия национален отбор. Но всякаква надежда изгасна в 60-ата минута, когато Кевор Палумец вкара второ попадение за естонците. До края тимът ни опита да изравни и игра като цяло малко по-добре от мача ни с Исландия (0:5) в петък, но така и не стигнахме до второ попадение. Не ни помогна и червеният картон в 90-ата минута на влезлия като резерва Карел Мустма заради симулация за дузпа.

Сега пред отбора ни предстои да научи съперниците си в квалификациите за Евро 2028. На жребия на 6 декември България ще е в четвърта урна, което означава, че в бъдещата ни група ще има три потенциално по-силни съперници.

Това беше и последният мач на Атанас Рибарски като и.д. селекционер на българския отбор. След края той потвърди, че едва ли ще бъде оставен на поста. "Неуспешни квалификации за нас, негативно представяне в почти всички мачове. Може би имахме отделни моменти и отрязъци, които за мен бяха положителни, но по-голямата част бяха негативни. Направихме всичко възможно днес, променихме почти всичко. Момчетата положиха старание. Имахме достатъчно на брой подавания в наказателното поле, не можахме да стигнем до стрелба. Головете са необясними. На такова ниво, ако пускаш такива голове, трудно може да спечелиш. Първият гол е загубено единоборство, а за втория колко имаше фал не искам да казвам, топката влезе директно. Момчетата, които интегрирахме, за мен направиха добри минути. Надявам се да им помогне в клубовете, а и за в бъдеще.

Мисля, че смяната на схемата беше успешна, изненадахме противника. Взехме достатъчен брой топки. Можем да имаме резерви към присъствието в наказателното на противника. Не сме играли заедно по този начин, голям риск беше. Футболистите положиха максимално усилия. Ако отборът иска да тръгне във възходяща линия, трябва да намалим ситуациите, които допускаме.

Надали аз ще бъда в тежест на националния отбор. Каквото и решение да се вземе, ще бъде правилно. Най-важно е да интегрираме и развиваме момчета, да им помогнем да играят в чужбина", коментира Рибарски след загубата.