Сривът на националите продължи с историческа загуба в Исландия

Националният отбор на България записа нова срамна страница в историята на футбола ни. Нашият тим падна с 0:3 като гост на Исландия в мач от група 4 на Лига С в турнира Лига на нациите и това бе първа загуба изобщо от този съперник. До момента имахме 4 победи и 1 равенство срещу исландците.

Преди днешния двубой в Рейкявик се генерира надежда, че ще има промяна към добро след оставката на селекционера Александър Димитров и назначаването на Атанас Рибарски за временен треньор. Нищо подобно обаче не се случи.

За цял мач българите имаха две по-свестни положения за гол. И двете бяха в рамките на половин минута точно преди почивката. Първо Георги Русев използва грешка на Арон Гунарсон и излезе на добра позиция, но вратарят Хакон Валдимарсон отрази удара. От последвалия ъглов удар Атанас Илиев би с глава от близко разстояние, но вратарят спаси и това.

А футболистите на Исландия си изиграха мача с лекота. В 37-ата минута пас на Хакон Харалдсон разсече нашата защита и стигна до капитана Ори Оскарсон, който откри - 1:0. В 60-ата минута той отбеляза второто си попадение, а в 90-ата Микаел Елертсон се разписа за 3:0. И при трите гола защитниците ни действаха бавно и неадекватно. А загубата можеше и да е по-изразителна, но в 84-ата минута вратарят ни Даниел Наумов спаси дузпа, изпълнена от Оскарсон. Нарушението бе заради игра с ръка на Атанас Илиев в наказателното поле.

След втората загуба от три мача в групата България е твърдо на последното място с 1 точка. В другата среща днес Естония победи с 1:0 у дома Люксембург. При това положение Исландия е начело със 7 точки, пред Естония с 5 и Люксембург с 3. А националният ни отбор е единственият, който все още не е спечелил мач в тази група.

Във вторник тимът ни гостува срещу Люксембург, а в този мач няма да играят Димитър Велковски и Лукас Петков, които ще изтърпят наказание от 1 среща заради натрупани картони.

ОТЗИВИ

След мача халфът Андриан Краев бе песимистично настроен: "Допуснахме леки голове. Не знам обаче какво трябва да се промени, за да почнем да побеждаваме. Губим с детински грешки. Ние сме силни физически, имаме здрави момчета, но в тънките ситуации трябваше да се представяме по-добре. Можехме да играем по-добре и при статичните положения. Трябва да опитаме да победим, защото положението ни в групата е трагично и ако загубим там, ще стане катастрофално."

Нападателят Атанас Илиев се опита да намери позитиви: "Лично моето мнение - загубата е тежка, но въпреки това аз видях много голямо себераздаване в това трудно време. За жалост на ситуациите, които изпуснахме, мачът не се разви по друг начин. Наистина направихме много хубава атаки. Завършващият удар от моя страна – отиде нагоре, за жалост, високо я ритнах. Трябва да подобрим контрола на топката и в завършващата фаза да сме по-сигурни, да бием повече удари. Стояхме доста добре днес, но допуснахме фрапантни грешки и голове."

Временният селекционер Атанас Рибарски коментира: "Тежка загуба, но желанието, амбицията ги видях във футболистите. Всичко се получаваше до първата ситуация. След това бяхме несигурни в единоборствата, лесно ни преодоляваха на двата фланга. Използваха добре полупространствата. Коригирахме това нещо, но през второто имаше минимална промяна, за съжаление. Вторият и третият гол мисля, че не отиват на нивото на нашите футболисти. Продължавам да твърдя, че имаме добри футболисти. Детски бяха двете ситуации накрая, можеше да ги изиграем коренно различно. Предпочитаме да стреляме от дистанция, вместо да играем един на един - според мен това няма да донесе никакъв успех. Видях желанието в очите на момчетата, мисля, че влязоха с необходимата енергия. Бяхме надиграни. Ако си заравяме главата в пясъка, че проблемите ще се решат сами, няма да стане. В национален отбор най-големият дефицит е времето. С текучество на футболисти не може да се изградят връзки. Когато се сменят и въртят вътре, усещат колебания. Изненадан съм по отношение на играта с топка. Там можем много повече. Има футболисти, които могат да играят с топката."