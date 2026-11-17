СПОРТАЛ Загубата от Исландия в петък (на кадъра - капитанът Илия Груев в момент от мача), както и тази от Естония снощи определиха новия срив на националите в класацията на ФИФА.

Тежките времена за мъжкия национален отбор по футбол на България се отразиха и върху мястото му в световната ранглиста на ФИФА. След загубите с 0:5 от Исландия и 1:2 от Естония в последните мачове от група 4 на Лига С в турнира Лига на нациите държавният ни тим е вече №93 в подреждането с 1247.37 точки.

По този начин националите ни са най-близко от всякога до най-лошото ни класиране в цялата 33-годишна история на класацията. А то е 96-о място, на което бяхме през април и май 2012 г.

И това е най-красноречивият крах на прогнозите на президента на БФС Георги Иванов, който в качеството си на технически директор на футболния съюз през август 2023 г. (б.ред. - тогава сме №77 в света) прогнозира какви светли времена предстоят точно след 3 години, т.е. сега.

Тежък удар по самочувствието ни е, че след изминалите есенни мачове на националните отбори сме изпреварени от Тайланд и Замбия. Пред нас вече е и Палестина, която се намира в положение на война.

Но има и нещо по-притеснително. На предстоящия на 6 декември жребий за квалификациите за европейското първенство през 2028 г. България ще е в четвърта урна, т.е. в групата ни ще има три потенциално по-силни отбора от нас. Това от своя страна увеличава риска българският отбор да изпадне за пръв път от Топ 100. След нас до края на първата стотица са отборите на Беларус, Китай, Бахрейн, Гватемала, Виетнам, Таджикистан и Мозамбик (№99), при това на малка разлика. Мрачната перспектива окончателно би потвърдила жестоката и продължителна безизходица, в която се намира българският футбол.

Иначе в челото на класацията няма никаква промяна. Води световният и европейски шампион Испания (2004.48 т.), пред вицешампиона от Мондиал 2026 Аржентина (1964.95), Франция (1950.82) и Англия (1938.90).

ЖЕНИТЕ НИ ВЕЧЕ СА РЕКОРДНО НИСКО ИЗВЪН ТОП 100

Положението на женския национален отбор не е по-добро, дори е по-лошо. През април 2026 г. тимът ни за пръв път изпадна от Топ 100 и зае 107-о място, през юни падна на 109-о, а сега сривът продължи до №110 - там, където жените ни никога не са били до момента.