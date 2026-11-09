Крило на "Арда" беше повикан по спешност в националния отбор

БГНЕС архив Светослав Ковачев (вляво) замени контузения Мартин Минчев в селекцията на Атанас Рибарски за последните два мача на футболните национали в груповата фаза на Лигата на нациите.

Нападателят на "Арда" Светослав Ковачев получи спешна повиквателна за националния отбор по футбол. Крилото ще заеме мястото на състезателя на полския "Краковия" Мартин Минчев, който отпада от състава за предстоящите двубои в Лигата на нациите.

Бившият играч на "Черно море" е получил травма по време на последния мач на клубния си тим в първенството на Полша. Заради контузията той няма да бъде на разположение на селекционера Атанас Рибарски за срещите с Исландия този петък (13 ноември) и с Естония следващия понеделник (16 ноември).

Повиканият от временния наставник състав се събира на лагер в базата на БФС в столичния кв. "Бояна" днес. Първата тренировка на "трикольорите" е от 16:30 ч., като четвърт час преди нея двама от футболистите ще говорят пред медиите.

Самият старши-треньор Рибарски ще даде пресконференция в четвъртък (12 ноември) на ст. "Христо Ботев" в Пловдив. Именно там на следващия ден е мачът между България и Исландия от група 4 в Лига С на континенталния турнир на УЕФА.

В неделя (15 ноември) националният отбор на България ще замине за Талин с чартърен полет от летище "Васил Левски" в София. Ден по-късно националите ни ще излязат срещу Естония на ст. "Лилекюла" в столицата.

Преди последните си два мача "лъвовете" заемат 3-то място в класирането с актив от 4 т. (1-1-2), изпреварвайки единствено тима на Люксембург с 3 т. (1-0-3). Начело е Исландия с 8 т. (2-2-0), пред Естония с 6 т. (1-3-0).