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Румънците се сринаха жестоко с Георге Хаджи като селекционер

Легендата Един Джеко се сбогува с босненските фенове

Днес, 00:20
Румънският защитник Раду Драгушин (вдясно) се старае да пази капитана и голмайстор на полския отбор Роберт Левандовски.
Фейсбук/Футболна федерация на Румъния
Румънският защитник Раду Драгушин (вдясно) се старае да пази капитана и голмайстор на полския отбор Роберт Левандовски.

Вторият период на легендата на румънския футбол Георге Хаджи като селекционер на националния отбор на страната започва по ужасен начин. Под негово ръководството представителният тим на северната ни съседка загуби и третия си мач от група 4 на Лига В в турнира Лига на нациите. При това днешното поражение бе много болезнено - 0:6 в гостуването срещу Полша. Хеттрик отбеляза звездата на поляците Роберт Левандовски, по един гол добавиха Пьотр Желински и Ян Беднарек, а Вирджил-Еуген Гица си вкара автогол. Така воденият от Хаджи отбор има три загуби в групата, след като преди това румънците отстъпиха с 1:2 навън срещу Швеция и 2:4 в Букурещ срещу Босна и Херцеговина. Преди това през юни румънците записаха победа и равенство в първите два мача на Хаджи.

В очаквания с най-голям интерес тази вечер мач Франция и Италия завършиха 1:1 на "Стад дьо Франс" в група 1 на Лига А. "Петлите", подкрепяни горещо от публиката, поведоха в 55-ата минута с нов красив гол на Майкъл Олисе. "Скуадра адзура" обаче изравни в 68-ата минута чрез Александро Бастоне. Много силен мач изнесе вратарят на италианците Джанлуиджи Донарума, който спаси опасни шутове на Дезире Дуе, Усман Дембеле, Адриен Рабио, Едуардо Камавинга и Олисе. В 85-ата минута Дайо Упамекано получи втори жълт картон и французите завършиха мача с 10 души. Това бяха първите загубени точки за Зинедин Зидан като селекционер на Франция.

Тази вечер се запомни и с едно грандиозно сбогуване. Легендата на босненския футбол Един Джеко (40 г.) изигра последния си мач за националния отбор. Това стана при равенството 1:1 с гостуващия тим на Швеция в група 4 на Лига В. Джеко дори вкара в 45-ата минута, но попадението му бе отменено след консултация с VAR. Нападателят на "Шалке 04" беше сменен в 63-ата минута, за да обере овациите на феновете, като съотборниците му направиха шпалир. Един Джеко завърши със 152 мача и 73 гола за Босна и Херцеговина, като и по двата показателя е национален рекордьор.

Един Джеко изигра последният си мач Босна и Херцеговина
Футболистът Един Джеко прекратява своята кариера в националния отбор на Босна. Роденият в Сараево нападател изигра 152 мача за страната си, като отбеляза 71 или 73 гола. Той участва на две световни първенства през 2014 и 2026 година. През своята клубна ка
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В мач от група 2 на Лига С пък нападателят на ЦСКА Йоанис Питас игра до 84-ата минута за Кипър при победата с 2:0 над гостуващия отбор на Армения. Питас подаде и паса към Андроникос Какулис в 31-ата минута за втория гол на кипърците.

 

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 1: Белгия - Турция 3:0 (Де Бройне 10, 60, Лукаку 76), Франция - Италия 1:1 (Олисе 55; Бастони 68). Води Франция със 7 т., пред Белгия (6), Италия (4) и Турция (0).

ЛИГА В

Група 2: Унгария - Грузия 1:0 (Керкез 35), Украйна - Северна Ирландия 0:3 (Браун 9, 61, Прайс 22). Води Северна Ирландия със 7 т., пред Украйна (4), Унгария (4) и Грузия (1).

Група 4: Босна и Херцеговина - Швеция 1:1 (Алайбегович 80; Гьокереш 61), Полша - Румъния 6:0 (Левандовски 24-д, 47, 86, Гица 49-авт, Желински 62, Беднарек 66). Води Швеция със 7 т., пред Босна и Херцеговина (5), Полша (4) и Румъния (0).

ЛИГА С

Група 2: Кипър - Армения 2:0 (Кономис 19, Какулис 31), Латвия - Черна гора 1:2 (Стродс 82; Аджич 3, 56). Води Черна гора с 9 т., пред Кипър (4), Армения (3) и Латвия (1).

Група 3: Казахстан - Молдова 1:2 (Алип 64; Клешченко 45, Попеску 50), Фарьорски о-ви - Словакия 1:1 (Юстинусен 66; Ватнхамар 38-авт). Води Словакия със 7 т., пред Молдова (4), Фарьорски о-ви (3) и Казахстан (1).

Ромелу Лукаку (вляво) току що е вкарал за крайното 3:0 при победата на Белгия срещу Турция в Лиеж.
ЕПА/БГНЕС Ромелу Лукаку (вляво) току що е вкарал за крайното 3:0 при победата на Белгия срещу Турция в Лиеж.
Италианският защитник Рикардо Калафиори (вляво) е закъснял да спре шута на Майкъл Олисе, който вкара гола за Франция.
ЕПА/БГНЕС Италианският защитник Рикардо Калафиори (вляво) е закъснял да спре шута на Майкъл Олисе, който вкара гола за Франция.
40-годишният Един Джеко се сбогува с босненските фенове по време на мача с Швеция в Зеница.
ЕПА/БГНЕС 40-годишният Един Джеко се сбогува с босненските фенове по време на мача с Швеция в Зеница.
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Лига на нациите

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