Късен гол продължи полета на Франция със Зидан

ЕПА/БГНЕС Основният халф на белгиийците Кевин де Бройн (в средата) се е вкопчил във французина Анди Диуф на мача в Брюксел.

Зинедин Зидан продължава да е безпогрешен като селекционер на националния отбор на Франция. "Петлите" спечелиха и втория си мач под ръководството на Зизу, след като се наложиха с 1:0 в гостуването срещу Белгия в група 1 от Лига А на Лига на нациите. Това се случи след гол в самия край на мача. Влезлият в 77-ата минута Майкъл Олисе вкара след красив пробив в 88-ата минута. Ефектното попадение провокира бурна радост на Зидан край резервната скамейка. Французите преди това удариха и на два пъти гредите - чрез Дезире Дуе в 12-ата минута и Лука да Куня в 53-ата. Последният бе и един от тримата дебютанти в титулярния състав на гостите. Другите бяха Жереми Жаке ("Ливърпул") и Анди Диуф ("Интер").

Белгия - Франция 0:1 /репортаж/ По време на футболна среща между Франция и Белгия, френският отбор постигна аванс. Майкъл Олисе отбеляза решаващ гол в 88-ата минута, след като проби от собствената половина на терена. Този гол осигури победа за Франция, която се оказа трудна за компенсир Белгия - Франция 0:1 /репортаж/ По време на футболна среща между Франция и Белгия, френският отбор постигна аванс. Майкъл Олисе отбеляза решаващ гол в 88-ата минута, след като проби от собствената половина на терена. Този гол осигури победа за Франция, която се оказа трудна за компенсир

В другия мач в групата Италия започна да показва исканата от привържениците си резултатна игра под ръководството на Роберто Манчини и постигна разгромна победа с 4:1 над Турция в Бурса. По веднъж за успеха се разписаха Алесандро Бастони, Давиде Фратези, Майкъл Кайоде и Франческо Пио Еспозито, а за турците при 0:3 вкара Баръш Йълмаз.

Турция - Италия 1:4 /репортаж/ Италия победи Турция с резултат 4:1 във футболен мач, проведен в Бурса. Алесандро Бастони откри резултата за италианците, последван от голове на Давиде Фратези и Майкъл Кайоде. Четвъртият гол за Италия бе дело на Ческо Пио Еспозито след грешка в турската Турция - Италия 1:4 /репортаж/ Италия победи Турция с резултат 4:1 във футболен мач, проведен в Бурса. Алесандро Бастони откри резултата за италианците, последван от голове на Давиде Фратези и Майкъл Кайоде. Четвъртият гол за Италия бе дело на Ческо Пио Еспозито след грешка в турската

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас пък игра цял мач за Кипър и получи жълт картон при нулевото равенство с Латвия в Рига в мач от група 2 на Лига С. В същата група защитникът на "ЦСКА 1948" Огнйен Гашевич бе титуляр за Черна гора и беше сменен в 69-ата минута при победата с 3:2 в гостуването срещу Армения.

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 1: Белгия - Франция 0:1 (Олисе 88), Турция - Италия 1:4 (Йълмаз 47; Бастони 9, Фратези 22, Кайоде 27, П. Еспозито 50). Води Франция с 6 т., пред Белгия (3), Италия (3) и Турция (0).

ЛИГА В

Група 2: Грузия - Украйна 0:0, Северна Ирландия - Унгария 0:0. Води Северна Ирландия с 4 т., пред Украйна (4), Грузия (1) и Унгария (1).

Група 4: Румъния - Босна и Херцеговина 2:4 (Бирлигеа 28, Чикалдау 62; Гигович 12, Мухаремович 19, Табакович 40, Махмич 55), Швеция - Полша 3:1 (Нюгрен 9, Аяри 64, Гьокереш 72; Шимански 43). Води Швеция с 6 т., пред Босна и Херцеговина (4), Полша (1) и Румъния (0).

ЛИГА С

Група 2: Армения - Черна гора 2:3 (Серобян 34, Сперцян 65; Пилоян 20-авт, Кръстович 38, Латкович 89), Латвия - Кипър 0:0. Води Черна гора с 6 т., пред Армения (3), Кипър (1) и Латвия (1).