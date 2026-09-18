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Три изненади има в състава на националите за старта на Лигата на нациите

Капитанът Кирил Десподов е най-големият липсващ в тима за предстоящите 4 мача

18 Септ. 2026Обновена
Вторият капитан на националния отбор и футболист №1 на България за 2025 г. Илия Груев (вдясно) все още не е играл в официален мач за "Лийдс" този сезон, но е повикан от Александър Димитров заради опита си.
БГНЕС
Вторият капитан на националния отбор и футболист №1 на България за 2025 г. Илия Груев (вдясно) все още не е играл в официален мач за "Лийдс" този сезон, но е повикан от Александър Димитров заради опита си.

Селекционерът на мъжкия национален отбор по футбол на България Александър Димитров обяви състава си за предстоящите 4 мача от група 4 на Лига С в турнира Лига на нациите и в него има три големи изненади.

Едната е включването на втория капитан на тима Илия Груев, въпреки че той все още не е играл за "Лийдс" от началото на сезона, тъй като се възстановяваше от контузия. Халфът, който е и футболист №1 на България за 2025 г., игра единствено 85 минути преди 5 дни за резервния тим на "Лийдс", който направи 4:4 срещу младежите на "Мидълзбро". Това беше първо появяване в игра за Груев от 5 месеца насам, след като през април претърпя артроскопия. Въпреки това Димитров ще рискува да използва един от основните си футболисти във важните мачове.

Втората изненада е свързана с връщането в тима на футболист, който не е играл от доста време. Левият бек Йоан Стоянов ("Апоел", Беер Шева, Изр) за последно е бил викан през март 2024 г. Неговата поява е свързана с травмата на Фабиан Нюрбергер ("Дармщат", Гер).

Третата е наличието на пълен дебютант - халфът на "Ботев" (Пд) Асен Чандъров, който е в отлична форма и от началото на сезона има 6 гола в първенството.

При вратарите прави впечатление отпадането на Мартин Величков ("Локомотив 1929", Сф) и Димитър Шейтанов ("ЦСКА 1948"). Вместо тях са включени Даниел Наумов ("Ботев", Пд) и Алекс Божев ("ЦСКА 1948").

Големият отсъстващ е капитанът Кирил Десподов (ПАОК), който още не е възстановен от травма. Няма ги още невъзстановеният Филип Кръстев ("Цволе", Нид) и защитникът на АЕК Мартин Георгиев, който още не е натрупал достатъчно игрова практика. В защита липсват възстановяващият се от колапс Росен Божинов ("Пиза", Ит) и Патрик-Габриел Галчев, който в момента е без клуб.

В халфовата линия не са повикани Ефе Али ("Локомотив", Пд), Берк Бейхан ("Черно море") и Никола Илиев ("Септември"), а сред нападателите го няма Тонислав Йорданов ("Кишварда", Унг).

Програмата ни започва с две домакинства на ст. "Христо Ботев" в Пловдив - срещу Люксембург на 26 септември (19:00 ч.) и Естония (29 септември, 21:45 ч.). После имаме две гостувания - срещу Исландия на 3 октомври (19:00 ч. наше време) и срещу Люксембург на 6 октомври (21:45 ч.).

 

СЪСТАВЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Вратари: Димитър Митов ("Санкт Паули", Гер), Даниел Наумов ("Ботев", Пд), Алекс Божев ("ЦСКА 1948");

Защитници: Кристиан Димитров ("Левски"), Андреа Христов ("Визела", Порт), Теодор Иванов (ЦСКА), Иван Турицов ("Динамо", Батуми, Груз), Християн Петров ("Хееренвеен", Нид), Димитър Велковски ("Арда"), Йоан Стоянов ("Апоел", Беер Шева, Изр), Стефан Велков ("Сьондериске", Дан);

Халфове: Емил Ценов ("Оренбург", Рус), Андриан Краев ("Апоел", Тел Авив, Изр), Петко Панайотов (ЦСКА), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Кристиян Стоянов ("Славия"), Илия Груев ("Лийдс", Анг), Асен Чандъров ("Ботев", Пд)

Нападатели: Марин Петков ("Ал-Таавун", С.Ар), Лукас Петков ("Елверсберг", Гер), Мартин Минчев ("Краковия", Пол), Здравко Димитров ("Мардин", Тур), Георги Русев и Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Кристиян Балов ("Цървена звезда"), Станислав Иванов ("Арда"), Владимир Николов ("Славия").

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Александър Димитров, мъжки национален отбор, Лига на нациите

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