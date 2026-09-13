"Левски" не успя да победи и 10-ия в класирането

Шампионът "Левски" допусна първа грешна стъпка в първенството, след като завърши 0:0 в гостуването срещу "Ботев" (Вр) в мач от IX кръг на Първа лига. До момента "сините" имаха 8 поредни победи.

Във Враца гостите имаха предимство в играта и владеенето на топката, но това не се отрази в резултата. Футболистите на "Левски" направиха и много пропуски - в 44-ата минута последователно изпуснаха Мехди Мубарик и Хуан Переа, като в тази ситуация първо Илия Юруков изби пред голлинията, а след това вратарят на домакините Марин Орлинов спаси.

След почивката Мубарик и Мазир Сула също не успяха при опитите си да вкарат. "Ботев" на свой ред имаше възможности, но вратарят на "Левски" Светослав Вуцов спаси удари на Мартин Петков и Антоан Стоянов. Врачани имаха и претенции за дузпа за игра с ръка на Переа в наказателното поле, но главният рефер Волен Чинков ги подмина.

Така "Левски" завърши седмицата без победа в двата си мача, след като в сряда загуби с 2:4 от ЦСКА в мача за Суперкупата на България. След днешното равенство "сините" продължават да са начело с 25 точки. Следват ЦСКА и "Лудогорец" с по 20, като и двата отбора имат мач по-малко. В четвъртък "Левски" има още по-трудно предизвикателство - домакинство срещу "Ред Бул Залцбург" в Лига Европа. "Ботев" (Враца) пък успя да мине от 10-о на 9-о място с днешната спечелена точка.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес реши да не се оправдава за несполучливия резултат, но все пак се оплака от състоянието на терена на стадиона във Враца. "На този стадион, с този терен, не че търсим оправдания, но през миналия сезон имахме същото преживяване. Трудно е да се играе тук. Имахме повече притежание на топката, може би ни трябваше повече късмет. Имахме няколко шанса на контраатака, създадохме достатъчно ситуации, може би не ни стигна късмет. Играчите дадоха всичко от себе си, дадоха 100% от себе си. Знаем, че ще има мачове на подобни терени, трябва да се адаптираме. Днес отборът опита да го направи, опита да спечели, но не намерихме последния пас или удар. Трябва да покажем на всички, че да спечелим толкова мачове в Шампионска лига и първенството, е невероятно. Това е футболът, в някои дни е невъзможно да спечелиш. Най-важното е да продължим с позитивната нагласа и да погледнем към следващата стъпка, а тя е мачът със "Залцбург". Когато натрупваме подобен брой мачове е нормално да има контузени, защото в предишните сезони нямахме този навик да играем толкова мачове. Това е детайл. Може би следващия месец ще сме по-подготвени. Нормално е с оглед физическото натоварване. За мен е важно да сме реалисти. За мен най-важното е първенството. Постигнахме голям успех с класирането за Лига Европа, трябва да успеем да се насладим на този процес", каза испанецът.

Наставникът на "Ботев" (Вр) Тодор Симов заяви: "Не мисля, че трябва да броим точката като победа, защото накрая имахме доста възможности за гол. Ако бяхме стигнали до трите точки, нямаше да е незаслужено. Изгледах доста мачове на "Левски" и бяхме готови. На 99% изиграхме перфектно мача в защита, но имам забележки в атака. Въпреки това, нека отдадем заслуженото на футболистите. Имаме доста бързи футболисти, това ни беше планът - да уплътним пространствата и да не даваме толкова възможности на "Левски". За пръв път виждам "Левски" толкова да центрира. След това търсехме нашите бързи футболисти и да се възползваме от умората на "Левски". Вече търсим подобряване на игровия си облик, затова се надявам тази точка да ни даде импулс за мача срещу "Дунав", който трябва да опитаме да спечелим, иначе днешната точка се обезсмисля."