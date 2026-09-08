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"Левски" привлече национал на България

Петко Христов ще играе като преотстъпен от италианския "Специя"

Днес, 18:02
Петко Христов (в средата) беше представен в "Левски" от изпълнителния директор на клуба Даниел Боримиров (вляво) и спортния шеф Георги Костадинов.
Левски
Петко Христов (в средата) беше представен в "Левски" от изпълнителния директор на клуба Даниел Боримиров (вляво) и спортния шеф Георги Костадинов.

"Левски" осъществи един от най-силните си летни трансфери в последния ден от летния прозорец за сделки за България. Шампионът ни привлече българския национал Петко Христов. 27-годишният защитник ще играе като преотстъпен от италианския "Специя" до юни 2027 г. В споразумението има и опция за удължаване с още един сезон - до лятото на 2028 г.

Сделката беше осъществена трудно, тъй като първоначалното желание на Христов бе, че не иска на този етап да продължава кариерата си в нашето първенство. В крайна сметка е надделяло желанието на ръководството на "Специя", откъдето са търсили начин да го трансферират, тъй като заплатата му е твърде висока за изпадналия в Серия С клуб. От "Специя" все пак ще поемат част от заплащането на Христов по време на периода му на преотстъпване в "Левски". От началото на сезона централният защитник няма мачове за тима.

Трансферът на Христов може да се приеме като доста успешен удар за "Левски", тъй като оценяваният от "Трансфермаркт" на 1.5 млн. евро футболист бе един от най-стабилните защитници в Серия Б в последните сезони, бе и капитан на "Специя". Защитникът беше следен през последните години от клубове като "Торино", "Щутгарт", "Алмерия", "Легия" (Варшава) и др.

Петко Христов, който е юноша на "Левски", никога не е играл до момента в официален мач за "сините". Кариерата му е преминала през "Славия", юношеската формация на "Фиорентина", както и в още пет италиански клуба - "Тернана", "Бишелие",  "Про Верчели", "Венеция" и "Специя", където от лятото на 2021 г. насам записва 118 мача и 6 гола.

За мъжкия национален тим на България има 22 мача.

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Ключови думи:

Левски, Петко Христов

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