Никола Цолов завърши 7-и на "Монца"

x.com Никола Цолов стартира 9-и и финишира 7-и в състезанието за "Гран при" на Италия на "Монца".

Никола Цолов не успя да направи особено силно състезание и финишира седми в надпреварата за "Гран при" на Италия във Формула 2. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" стартира 9-и на легендарната писта "Монца" и спечели само две позиции по трасето.

Въпреки това 19-годишният софиянец запазва лидерската си позиция в генералното класиране за 2026 г., но вече с доста свита преднина пред Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг") и Габриеле Мини ("МП Моторспорт").

Именно Камара потегли от полпозишън днес, но не можа да стигне до победа, завършвайки втори зад съотборника си Джошуа Дюрксен. Парагваецът оформи своя дубъл през уикенда, след като вчера спечели и спринта в Храма на скоростта, повтаряйки постижението на Цолов от "Силвърстоун" по-рано този сезон.

LAP 30 / 30 🏁



DUERKSEN DOES THE DOUBLE AT MONZA! 🥇🥇



HE WINS THE FEATURE RACE! 👏#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/eJvo4bJKno — Formula 2 (@Formula2) 6 септември 2026 г.

На подиума се качи и съотборникът на Българския лъв в "Кампос" Ноел Леон, а в подножието на почетната стълбичка остана Джон Бенет ("Трайдент"). Ритомо Мията ("Хайтек ТГР") допълни Топ 5, следван от Алекс Дън ("Родин Моторспорт"), Никола Цолов, Тасанапол Интрапувашак ("АРТ Гран при"), Оливер Гьоте ("МП Моторспорт") и Нико Вароне ("Ван Амерсфорт Рейсинг"), които допълниха челната десетка в зоната на точките.

В генералното класиране преди последните четири състезателни уикенда Цолов е лидер с актив от 177 т. и аванс от 11 пред Камара (166) и 30 пред Мини (147).

Сезонът във Формула 2 ще продължи следващата седмица със състезанията за "Гран при" на Мадрид на изцяло новата градска писта в испанската столица.