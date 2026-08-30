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Везенков изведе България до разгром над Румъния

Баскетболният ни отбор тръгна убедително по пътя към Евро 2029

Днес, 19:58
Александър Везенков пробива към коша на Румъния през двама баскеболисти на домакините
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Александър Везенков пробива към коша на Румъния през двама баскеболисти на домакините

Мегазвездата на европейския баскетбол Александър Везенков изведе България до разгромна победа като гост над Румъния в първия мач от II кръг на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. В Тулча отборът на треньора Любомир Минчев се наложи категорично със 103:86. 

Везенков, по традиция, бе най-добрият играч и в нашия отбор, а и сред всички на терена. Той завърши с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции, като оформи огромен игрови коефициент на ефективност от 48. Борислав Младенов добави "дабъл-дабъл" от 14 точки и 11 борби, а новият американец в българския състав - Умоджа Гибсън, се отчете с 11 точки и 9 асистенции.  

За домакините 22 точки вкара американецът Дарън Ръсел, Драгуш Дикулеске добави 17, а Еми Кате - 15.

Преди три дни, в първия мач от група D, Румъния победи като гост Дания във Фарум с 89:78. Сега, след победата на България двата тима имат по една победа, а на дъното е третият участник в групата - датчаните.

По регламент победителят в групата ще се класира за същинските квалификации, а другите два отбора ще трябва да минат през още един, III предварителен кръг. Следващият мач на България е на 26 ноември като домакин на Дания.

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Ключови думи:

баскетбол, Александър Везенков

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