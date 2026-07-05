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България разгроми Норвегия по пътя към Евробаскет 2029

След година и половина отсъствие Везенков се завърна в отбора и пак е топреализатор

05 Юли 2026
Александър Везенков дриблира с топката, пазен от Лудвиг Бергсенг
ФИБА-Европа
Александър Везенков дриблира с топката, пазен от Лудвиг Бергсенг

Националният ни баскетболен отбор разгроми Норвегия с 88:57 в "Арена Ботевград" и спечели първото място в гр. В от I фаза на предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

При единствената си загуба в турнира България падна като гост на скандинавците с 67:76 и днес трябваше да спечели с 9 или повече точки, за да стане №1 в групата. Водени от суперзвездата Александър Везенков нашите баскетболисти надминаха очакванията и разпиляха норвежците. Най-ценният играч в Евролигата не бе играл за България от февруари 2025 г., когато вкара 40 т. и спечели 18 борби за успеха с 81:77 над Швеция в световните квалификации. Днес Везенков отново бе незаменимият лидер, но заради рано решеният мач не му се наложи да изкара всичкото време на терена, а бе в игра общо 26:45 мин. Въпреки това той отново бе топреализатор с фиксира 22 т., към които добави 6 борби.

Борислав Младенов изпъкна с атрактивни забивки и отлична игра в защита (3 блокирани шута), като в крайна сметка не пропусна да да наниже 15 т. (3/4 в стрелбата за тойки) и да вземе 4 борби. Александър Стоименов (13) и Константин Тошков (10) бяха другите с двуцифрен актив, а абсолютно всички от състава успяха да се разпишат.

За Норвегия единствен Лудвиг Бергсенг успя да стигне до 10 т., след като рано-рано стана ясно, че България печели този мач убедително и с това - първото място в групата

Крайно класиране в гр. В:

  отбор   поб. заг.  точ.разл.     т.  
1.  България   3 1 353:301   (+52) 7  
2.  Норвегия   3 1 323:320   (+3) 7  
3.  Армения   0 4 333:388   (−5) 4  

Така България продължи към II фаза на предварителните квалификации, която ще е в три прозореца - през август 2026, ноември 2026 и февруари 2027 т. Участващите 12 отбора ще бъдат разпределени 3 групи с по 4 участници. Побдителите от всяка група ще се класират за същинските квалификации, а всички останали ще участват в III предварителна фаза, за да излъчат още участници в квалификациите.

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