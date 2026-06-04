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Везенков потвърди участие в националния отбор

Баскетболист №1 на Евролигата ще помага за задължителна победа над Норвегия

Днес, 16:44
Везенков не е играл за България от 20 февруари 2025 г.
ФИБА-Европа
Везенков не е играл за България от 20 февруари 2025 г.

Баскетболист №1 на Евролигата - Александър Везенков, ще помогне на националния отбор в последния двубой от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 - срещу Норвегия.

От федерацията обявиха разширения състав на селекционера Любомир Минчев и потвърдиха, че 30-годишното крило на европейски клубен шампион "Олимпиакос" "ще води националите в предстоящия изключително важен мач". Везенков за последно игра с националния екип на 20 февруари 2025 г., когато помогна с 40 точки и 18 борби за домакинската победа над Швеция с 81:77 (след продължение).

А мачът на 5 юли в Ботевград е изключително важен, защото преди него тимът на България е лидер в гр.В, но има и мач повече от скандинавците. Норвегия на 2 юли приема аутсайдера Армения и най-вероятно ще излезе на първа позиция.

При гостуването си в Норвегия нашите паднаха с 9 т. разлика (67:76) и трябва да гонят задължително успех с 10 и повече, за да си гарантират първото място и продължаване със сигурност в същинските квалификации. В противен случай ще трябва да разчитат да бъде с най-добри показатели от всички три отбора, останали на второ място в трите групи.

 Временно класиране в гр. В:

  отбор   поб. заг.  точ.разл.     т.  
1.  България   2 1 265:244   (+21) 5  
2. Норвегия   2 0 150:129   (+21) 4  
3. Армения   0 3 230:272   (−42) 3  

В разширения състав на Любомир Минчев за двубоя с Норвегия има и шестима дебютанти: Александър Гавалюгов, Михаил Калинов, Стефан Михайлов, Кристиян Занов, Иван Спиров и Кръстомир Михов.

Повикан по традиция е американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър, макар в момента да няма клубен отбор. Но личи и името на още един американски баскетболист - Умоджа Гибсън от словенския "Цедевита" (Любляна). Процесът по натурализирането на гарда обаче все още не е приключил и засега не е ясно дали ще може да играе срещу Норвегия.

В списъка на Минчев са 24-има баскетболисти: Александър Везенков ("Олимпакос"), Коди Милър-Макинтайър ("Цървена звезда", Сър), Умоджа Гибсън ("Цедевита", Слвн), Константин Тошков и Андрей Иванов ("Балкан"), Александър Гавалюгов ("Санта Клара", САЩ), Михаил Калинов, Стефан Михайлов, Кристиян Занов и Станислав Хинков ("Ботев", Вр), Мартин Русев и Павлин Иванов ("Спартак", Пл), Александър Стоименов ("Нови Сад", Сър), Кръстомир Михов ("Локо", Пд), Мирослав Васов и Христо Бръчков ("Рилски спортист"), Борислав Младенов ("Виена", Ав), Иван Алипиев ("Римини", Ит), Иван Спиров ("Кливланд стейт", САЩ), Йордан Минчев ("Кемниц", Гер), Николай Михайлов ("Академик", Пд), Симеон Лепичев ("Пиаца Америна", Ит), Константин Костадинов ("Андора", Исп), Цветомир Чернокожев ("Черно море Тича").

Подготовката на състава ще бъде в три етапа. Идната седмица ще е в София, а на 15 юни започва близо триседмичен лагер в Самоков. В това време ще има две контроли с отбора на Северна Македония - 21 юни в Самоков и гостуване на 25 юни. Три дни по-късно баскетболистите ни ще се преместят в Ботевград, за да се довършат подготовката си в „Арена Ботевград“, където ще е и мачът срещу Норвегия на 5 юли.

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Ключови думи:

баскетбол, Любомир Минчев

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