Баскетболистките на България загубиха последния си мач

ФИБА Кайла Хилсман стреля към коша на Черна гора, а сънародничката ѝ Наташа Мак опитва да я блокира

Българският женски баскетболен отбор загуби драматично последния си мач от предварителните квалификациите за Евробаскет 2027 в Белгия, Финландия, Литва и Швеция и не успя да завърши със 100-процентов актив.

В Бар избраничките на треньорката Таня Гатева отстъпиха пред домакина Черна гора с 66:70 в мач, който с нищо не промени крайното класиране на двата състава. Още преди този двубой беше ясно, че България завършва на първо място, а Черна гора на второ в гр.Е и двата тима продължават в същинските квалификации.

В зала "Тополица" българките поведоха първи, но това продължи само 3:40 мин., когато те имаха крехък аванс от 9:7. Оттам отборът на Черна гора пое контрола и на няколко пъти набираше двуцифрен аванс - най-големият бе 13 точки (47:34) във втората минута на III част. В последната четвърт нашите националки стопиха до голяма степен изоставането си, доближиха се на три точки при 64:67 минутка преди края и в драматичните последни 60 секунди не успяха да направят обрат.

Както и при победата срещу Украйна в Пловдив преди три дни, американският център на България - Кайла Хилсман, направи "дабъл-дабъл" с 23 т. и 11 борби. Към това добави 2 асистенции, 2 откраднати от съперника топки и 3 блокирани шута, за да събере най-големия игрови коефициент от всички на терена - 30.

Капитанът Борислава Христова допринесе с 15 т. (5 борби), а Карина Константинова добави 11 т. (3 борби, 4 асистенции).

За отбора на Черна гора най-полезна бе също американка - Наташа Мак, с "дабъл-дабъл" от 12 т. и 11 борби (коеф.23). Най-много точки пък вкара Марияна Лекович - 19, а Боряна Ковачевич и Зорана Радонич - по 11.

По-рано днес Украйна победи като гост аутсайдера Азербайджан със 73:55 и практически си осигури продължаване напред като един от трите отбора с най-добри показатели от завършили на трето място в шестте групи.

Така се оформи и крайното класиране в гр.Е:

м п з т-р т 1. България 6 5 1 554:346 11 2. Черна гора 6 4 2 474:361 10 3. Украйна 6 3 3 429:394 9 4. Азербайджан 6 0 6 274:630 6

Същинските квалификации ще се играят в два периода от по три мача - 8-18 ноември 2026 г. и 7-17 февруари 2027 г., като тепърва предстои разпределението на отборите в шестте групи с по четири участника. За Евробаскет 2027 ще се класират първите два тима от всяка група.