Георги Глушков напуска като шеф на българския баскетбол

Легендата обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат на събранието през октомври

15 Апр. 2026Обновена
Георги Глушков беше и служебен министър на спорта
БГНЕС
Георги Глушков беше и служебен министър на спорта

Една от легендите на българския баскетбол - Георги Глушков, няма да бъде повече президент на федерацията по този спорт (БФБ). Това стана ясно на днешното отчетно събрание, на което първият българин, играл в НБА (във "Финикс Сънс" през сезон 1985/86), обяви, че няма да се кандидатира за нов четвърти мандат на предстоящото общо изборно събрание.

66-годишният бивш център на националния отбор бе начело на баскетболната федерация в продължение на три мандата, започвайки от 2011 г. В този период той бе на два пъти и служебен министър на спорта (2024 г.).

"Три мандата стигат. Има достатъчно млади хора- обясни накратко Глушков пред репортери след събранието. - Има много примери - и в политическия живот, и в други спортни организация, където след известен брой мандати енергията пада. Така че прецених за себе си, че това е моментът". 

В края на март се появи нов кандидат за президент на БФБ - Орлин Атанасов (48 г.), който е член на УС на централата и събра 50 подписа за свикване на извънредно събрание и избор на нов шеф. Искането бе за форум на 27 май, но тази дата не бе уважена от Управителния съвет, който реши изборното събрание да бъде на 5 октомври.

На днешното отчетно събрание в столичната зала "Триадица" присъстваха общо 102-ма делегати. Пред тях Георги Глушков обяви, че няма да се кандидатира за отново за президент.

Според него обаче Орлин Атанасов няма да е единствен кандидат на 5 октомври.

"Смятам, че ще има и други. Защо да няма. Федерацията е в добро финансово положение. Когато не беше в добро положение, нямаше кандидати", каза Глушков. 

Още новини по темата

50 клуба искат ново управление в баскетбола
27 Март 2026

Везенков и компания не издържаха във Валенсия
25 Март 2026

Баскетболистките на България загубиха последния си мач
17 Март 2026

С 5-а победа поред България продължи към Евробаскет 2027

14 Март 2026

България пак вкара над 100 точки на Азербайджан
11 Март 2026

София ще посрещне Везенков в Евролигата
05 Март 2026

България победи мъчно Армения на баскетбол
02 Март 2026

България утежни пътя си към Евробаскет 2029
27 Февр. 2026

Година по-късно Везенков пак е аут от националния отбор
24 Февр. 2026

Баскетболният "Черно море" пак спечели Купата на България
22 Февр. 2026

Везенков стана за 5-и път MVP на месеца в Евролигата
05 Февр. 2026

Серията на "Олимпиакос" секна в ОАЕ
03 Февр. 2026

Везенков порази с "дабъл-дабъл" бившия си клуб
29 Яну. 2026

Везенков и компания унизиха "Партизан" насред Белград
14 Яну. 2026

