Георги Глушков напуска като шеф на българския баскетбол

Една от легендите на българския баскетбол - Георги Глушков, няма да бъде повече президент на федерацията по този спорт (БФБ). Това стана ясно на днешното отчетно събрание, на което първият българин, играл в НБА (във "Финикс Сънс" през сезон 1985/86), обяви, че няма да се кандидатира за нов четвърти мандат на предстоящото общо изборно събрание.

66-годишният бивш център на националния отбор бе начело на баскетболната федерация в продължение на три мандата, започвайки от 2011 г. В този период той бе на два пъти и служебен министър на спорта (2024 г.).

"Три мандата стигат. Има достатъчно млади хора- обясни накратко Глушков пред репортери след събранието. - Има много примери - и в политическия живот, и в други спортни организация, където след известен брой мандати енергията пада. Така че прецених за себе си, че това е моментът".

В края на март се появи нов кандидат за президент на БФБ - Орлин Атанасов (48 г.), който е член на УС на централата и събра 50 подписа за свикване на извънредно събрание и избор на нов шеф. Искането бе за форум на 27 май, но тази дата не бе уважена от Управителния съвет, който реши изборното събрание да бъде на 5 октомври.

На днешното отчетно събрание в столичната зала "Триадица" присъстваха общо 102-ма делегати. Пред тях Георги Глушков обяви, че няма да се кандидатира за отново за президент.

Според него обаче Орлин Атанасов няма да е единствен кандидат на 5 октомври.

"Смятам, че ще има и други. Защо да няма. Федерацията е в добро финансово положение. Когато не беше в добро положение, нямаше кандидати", каза Глушков.