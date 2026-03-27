50 клуба искат ново управление в баскетбола

Кандидат за президент на федерацията е играч на втородивизионния "Политехника" (Дупница)

Днес, 16:59
Кандидатът за нов президент на БФБ Орлин Атанасов е 48-годишен все още действащ баскетболист.
50 баскетболни клуба в България искат смяна на управлението във федерацията (БФБ). Подписите за свикване на извънредно общо събрание са събрани през последната седмица от кандидата за нов президент Орлин Атанасов, съобщиха от екипа му.

Атанасов е 48-годишен все още действащ баскетболист. Състезател е на втородивизионния "Политехника" (Дупница), като през настоящия сезон в А група е постигнал средни показатели от 9,6 т., 7,7 борби и 2,1 асистенции в 7 мача като тежко крило.

Датата, на която подкрепящите го клубове искат да бъде насрочен изборът на ново ръководство на БФБ, е 27 май. На 15 април има свикано редовно отчетно общо събрание на федерацията. Мандатът на настоящия управителен съвет, оглавяван от Георги Глушков, изтича през тази година.

"Но той може да реши да свика редовно изборно събрание чак в края на годината, което не удовлетворява търсещите промяна клубове", пишат от екипа на Атанасов.

От там добавят, че инициаторите на подписката ще продължат да търсят разширяване на подкрепата и през следващата седмица, въпреки че броят на членовете на БФБ, заявили воля за промяна, е напълно достатъчен за свикване на изборния форум. По закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) са необходими подписите на 1/3 от членовете, а в баскетболната федерация са регистрирани 142 клуба.

Орлин Атанасов е изпратил и публично обръщение до членовете на федерацията, озаглавено "Дойде време да си кажем истината за българския баскетбол". В него той акцентира върху обединението на клубовете около "ясна цел".

"Нашата цел е ясна - българският баскетбол трябва да произвежда конкурентоспособни играчи на европейско ниво. Само ако имаме добри играчи, можем да говорим за резултати, успехи, маркетинг, продукти, рейтинги, привличане на аудитория и партньори", пише в обръщението. Според него през последните години твърде често в българския баскетбол се търсят "илюзорни бързи резултати, вместо да изграждаме основа".

Ключови думи:

баскетбол, Орлин Атанасов, Георги Глушков

Още новини по темата

Везенков и компания не издържаха във Валенсия
25 Март 2026

Баскетболистките на България загубиха последния си мач
17 Март 2026

С 5-а победа поред България продължи към Евробаскет 2027

14 Март 2026

България пак вкара над 100 точки на Азербайджан
11 Март 2026

София ще посрещне Везенков в Евролигата
05 Март 2026

България победи мъчно Армения на баскетбол
02 Март 2026

България утежни пътя си към Евробаскет 2029
27 Февр. 2026

Година по-късно Везенков пак е аут от националния отбор
24 Февр. 2026

Баскетболният "Черно море" пак спечели Купата на България
22 Февр. 2026

Везенков стана за 5-и път MVP на месеца в Евролигата
05 Февр. 2026

Серията на "Олимпиакос" секна в ОАЕ
03 Февр. 2026

Везенков порази с "дабъл-дабъл" бившия си клуб
29 Яну. 2026

Везенков и компания унизиха "Партизан" насред Белград
14 Яну. 2026

"Контузеният" Везенков разпиля "Байерн"
09 Яну. 2026

