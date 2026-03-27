50 клуба искат ново управление в баскетбола

ББЛ Кандидатът за нов президент на БФБ Орлин Атанасов е 48-годишен все още действащ баскетболист.

50 баскетболни клуба в България искат смяна на управлението във федерацията (БФБ). Подписите за свикване на извънредно общо събрание са събрани през последната седмица от кандидата за нов президент Орлин Атанасов, съобщиха от екипа му.

Атанасов е 48-годишен все още действащ баскетболист. Състезател е на втородивизионния "Политехника" (Дупница), като през настоящия сезон в А група е постигнал средни показатели от 9,6 т., 7,7 борби и 2,1 асистенции в 7 мача като тежко крило.

Датата, на която подкрепящите го клубове искат да бъде насрочен изборът на ново ръководство на БФБ, е 27 май. На 15 април има свикано редовно отчетно общо събрание на федерацията. Мандатът на настоящия управителен съвет, оглавяван от Георги Глушков, изтича през тази година.

"Но той може да реши да свика редовно изборно събрание чак в края на годината, което не удовлетворява търсещите промяна клубове", пишат от екипа на Атанасов.

От там добавят, че инициаторите на подписката ще продължат да търсят разширяване на подкрепата и през следващата седмица, въпреки че броят на членовете на БФБ, заявили воля за промяна, е напълно достатъчен за свикване на изборния форум. По закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) са необходими подписите на 1/3 от членовете, а в баскетболната федерация са регистрирани 142 клуба.

Орлин Атанасов е изпратил и публично обръщение до членовете на федерацията, озаглавено "Дойде време да си кажем истината за българския баскетбол". В него той акцентира върху обединението на клубовете около "ясна цел".

"Нашата цел е ясна - българският баскетбол трябва да произвежда конкурентоспособни играчи на европейско ниво. Само ако имаме добри играчи, можем да говорим за резултати, успехи, маркетинг, продукти, рейтинги, привличане на аудитория и партньори", пише в обръщението. Според него през последните години твърде често в българския баскетбол се търсят "илюзорни бързи резултати, вместо да изграждаме основа".