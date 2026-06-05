"Балкан" е 84-тият шампион на България по баскетбол

"Балкан" е 84-тият баскетболен шампион на България при мъжете, след като изтръгна драматична победа с 81:80 над "Локомотив" (Пд) с кош 3.5 секунди преди края на петия мач от финалната серия за титлата.

"Зелените" поведоха в серията с 2-0, но в двата мача в Пловдив новакът в НБЛ успя да изравни и всичко трябваше да се реши в "Арена Ботевград". Двубоят бе изключително напрегнат, като предложи общо 37 размени на водачеството в резултата. Най-големият аванс на "Балкан" достигна 9 т., а на "Локо" - шест.

В крайна сметка всичко се реши в последните секунди. При аванс от точка за гостите, с отговорността да завърши последната атака на ботевградския тим се нагърби Травис Макконико - той направи самостоятелен пробив и стреля точно - 81:80. До края имаше само 3.5 секунди, в които звездата на "Локо" (Пд) Грант Сингълтън стреля отдалеч, но не можа да вкара и титлата бе за "Балкан".

Най-резултатен за победата в мач №5 беше Илиян Пищиков с 19 т., Макконико, който бе избран за MVP на финалите, добави 15, а Константин Тошков вкара 13. От "Локо" (Пд) Сингълтън реализира 20, а Кръстомир Михов - 19.

Това е общо осми шампионски триумф за отбора от Ботевград след тези през 1974, 1987-89, 2019, 2022 и 2023 г.

А "Локомотив" (Пд), който този сезон дебютира в Националната баскетболна лига, пропусна да стане първият отбор от Пловдив, завоювал титлата в мъжкия ни баскетбол. По подобен начин "Локо" не успя да спечели и Купата на България, загубена във финал срещу "Черно море", но отборът показа, че има възможности да стане постоянен фактор в НБЛ.