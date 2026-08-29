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Руски фигурист стана български национал

Егор Рухин вече тренира в София при зетя на Албена Денкова

Днес, 16:13
Егор Рухин
ТАСС
Егор Рухин

Руснакият фигурист Егор Рухин вече ще се състезава от името на България. Това съобщава президентът на федерацията ни кънки Христо Турлаков пред руската информационна агенция ТАСС.

22-годишният Рухин е призьор от турнира за юношеската Гран при на международната федерация ISU през 2021 г. и шампион на Москва за 2024 г. Миналия сезон (2025/26) той обаче остана 13-и на московското първенство, а в първия етап от Гран при на Русия в Магнитогорск завърши 11-и.

Малко преди Турлаков (също бивш фигурист) да обяви за натурализирането на Рухин, руските медии съобщиха, че треньорът Алексей Четверухин е прекратил сътрудничеството си с него. „През този сезон той не тренира при мен“, е цитиран Четверухин.

През спортната си кариера Рухин е тренирал при Етери Тутберидзе, Евгений Плюшченко, Александър Волков и Алексей Василевски. С Четверухин той работеше от май 2024 г.

Самият фигурист обяви, че вече е в София. „Да, преминах [в България]. Тренирам в София при Андрей Лутай. Относно турнирите – все още сме в процес на уточняване“, казва Рухин, цитиран от sports.ru.

Лутай е бивш руски фигурист, който през 2010 г. се ожени за българската фигуристка Ина Демирева-Лутай (сестра на двукратната световна шампионка при танцовите двойки Албена Денкова) и се премести да живее и работи в България. Самата Ина Лутай е член на УС на българската федерация по кънки.

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Ключови думи:

фигурно пързаляне, Егор Рухин

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