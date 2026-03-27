Фейгин се нареди 23-та в световния финал

Шампионката на България Александра Фейгин зае предпоследното 23-то място във финала при жените на световното първенство по фигурно пързаляне в Прага. 23-годишната състезателка от София представи волната си програма на посредствено ниво - игра плахо, допусна множество грешки, беше неуверена при скоковете, а претърпя и падане.

Оценката от 97,41 т. беше нейната най-висока за сезона, но това беше и първият ѝ финал на голямо състезание през 2025/2026 г., след като се нареди 25-а на Евро 2026 в Шефилд и 28-а на олимпийските игри в Милано Кортина 2026. С общия си резултат от 155,36 т. българската националка, която беше 20-а в кратката програма, изпревари в крайното класиране единствено представителката на домакините от Чехия Барбора Вранкова, събрала 142,66 т.

"Днес официално приключих сезона с волната ми програма на световното първенство тук, в Прага. Доволна съм от състезанието, чиста кратка програма, с което си спечелих финала - заяви Саша пред страницата на кънки федерацията във "Фейсбук". - Преди волната програма се притеснявах, тъй като не исках да допускам грешки, но допуснах една фатална, където паднах и вместо троен ритбергер направих двоен. Но бих казала, че съм доволна, защото очаквах, че по-зле ще я изиграя. Сезонът беше доста тежък за мен, нямах сполучливи изигравания, за съжаление, но това е спортът. Няма как всеки сезон да съм перфектна. Надявам се следващия сезон да покажа по-стабилни програми."

Световна шампионка за четвърти път в кариерата си стана японката Каори Сакамото. Сребърната олимпийска медалистка от миналия месец изпълни по изключителен начин волната си програма и с оценка от 158,97 т. натрупа сбор от 238,28 т. С четвъртото си злато азиатката изравни германската легенда Катарина Вит, триумфирала също четири пъти през 80-те години на ХХ век.

Вицешампионка тази вечер стана друга японка - Моне Чиба, с резултат от 228,47 т. За бронзовия медал се пребори петата от кратката програма Нина Пинцароне от Белгия, която събра 215,20 т.