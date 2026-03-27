Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейгин се нареди 23-та в световния финал

Японка се изравни с Катарина Вит с четвърта шампионска титла във фигурното пързаляне

27 Март 2026
ЕПА/БГНЕС архив
Шампионката на България Александра Фейгин зае предпоследното 23-то място във финала при жените на световното първенство по фигурно пързаляне в Прага. 23-годишната състезателка от София представи волната си програма на посредствено ниво - игра плахо, допусна множество грешки, беше неуверена при скоковете, а претърпя и падане.

Оценката от 97,41 т. беше нейната най-висока за сезона, но това беше и първият ѝ финал на голямо състезание през 2025/2026 г., след като се нареди 25-а на Евро 2026 в Шефилд и 28-а на олимпийските игри в Милано Кортина 2026. С общия си резултат от 155,36 т. българската националка, която беше 20-а в кратката програма, изпревари в крайното класиране единствено представителката на домакините от Чехия Барбора Вранкова, събрала 142,66 т.

"Днес официално приключих сезона с волната ми програма на световното първенство тук, в Прага. Доволна съм от състезанието, чиста кратка програма, с което си спечелих финала - заяви Саша пред страницата на кънки федерацията във "Фейсбук". - Преди волната програма се притеснявах, тъй като не исках да допускам грешки, но допуснах една фатална, където паднах и вместо троен ритбергер направих двоен. Но бих казала, че съм доволна, защото очаквах, че по-зле ще я изиграя. Сезонът беше доста тежък за мен, нямах сполучливи изигравания, за съжаление, но това е спортът. Няма как всеки сезон да съм перфектна. Надявам се следващия сезон да покажа по-стабилни програми."

Световна шампионка за четвърти път в кариерата си стана японката Каори Сакамото. Сребърната олимпийска медалистка от миналия месец изпълни по изключителен начин волната си програма и с оценка от 158,97 т. натрупа сбор от 238,28 т. С четвъртото си злато азиатката изравни германската легенда Катарина Вит, триумфирала също четири пъти през 80-те години на ХХ век.

Вицешампионка тази вечер стана друга японка - Моне Чиба, с резултат от 228,47 т. За бронзовия медал се пребори петата от кратката програма Нина Пинцароне от Белгия, която събра 215,20 т.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фигурно пързаляне, Александра Фейгин

Още новини по темата

Фигуристката Фейгин влезе 20-а във финала на световното
25 Март 2026

Фигуристката Фейгин не можа да влезе в олимпийския финал

18 Февр. 2026

Фигуристката Фейгин ще е знаменосец в Милано Кортина 2026
19 Яну. 2026

И двамата ни фигуристи не влязоха във финалите на Евро 2026
15 Яну. 2026

Двама фигуристи ще представят България на Евро 2026
06 Яну. 2026

Синхронното фигурно пързаляне става олимпийски спорт

31 Дек. 2025

Съдия по фигурно пързаляне бе наказан доживот за манипулиране на резултати
03 Апр. 2025

Олимпийката Фейгин завърши 21-ва на световното

29 Март 2025

Фейгин спечели 15-а олимпийска квота за България
26 Март 2025

Фейгин постигна втория си най-добър резултат на европейско първенство
31 Яну. 2025

Фейгин се класира за финала на Евро `25
30 Яну. 2025

ISU пусна Русия и Беларус до някои олимпийски квалификации
20 Дек. 2024

София поиска Евро `25 по фигурно пързаляне
21 Май 2024

Фигуристът Златков завърши 37-и в света
22 Март 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?