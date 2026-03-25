Фигуристката Фейгин влезе 20-а във финала на световното

Олимпийската ни знаменоска представи обновена кратка програма

Днес, 17:23
Александра Фейгин изпълнява кратката си програма
ЕПА/БГНЕС
Александра Фейгин изпълнява кратката си програма

За разлика от олимпийските игри в Милано Кортина 2026, когато остана точно под чертата, Александра Фейгин успя да се класира финалната волна програма на световното първенство по фигурно пързаляне в Прага. За финала се класираха първите 24 фигуристки, а 23-годишната българка получи 20-ата по сила оценка от 58.05 т. 

Фейгин показа в Прага нова кратка програма, сменена след неуспеха в Милано Кортина миналия месец. Олимпийската ни знаменоска изпълни всички планирани елементи - комбинация от троен-троен тулуп; троен ритбергер; двоен аксел; плюс поредицата от стъпи и пируети и получи 32.34 т. за технически елементи и 25.71 т. за компоненти на програмата.

"Чувствам се доста въодушевена, най-накрая изиграх чиста кратка програма. Настина не тръгнах добре, но съм много щастлива, че точно на световното, последен форум за този сезон, изиграх чиста програма, която е играя от вече две седмици - доста кратък срок. Но може би, защото тази музика, тази програма ми е любима, тя ми даде сила и енергия да покажа красотата и техническите елементи, и всичко заедно да стане едно цяло", заяви Фейгин пред "Фейсбук" страницата на федерацията ни по кънки.

Най-доброто класиране на Фейгин на световно първенство е 17-ите места през 2019 и 2021 г., докато миналата година в Бостън тя се нареди на 21-во място.

С първа оценка за финала в Прага се класира трикратната световна шампионка и втора от Бостън 2025 Каори Сакамото (Яп) със 79.31 т., следвана в Топ 3 от сънародничката си Моне Чиба - 78.45, и Амбър Глен (САЩ) - 72.16.

24-те финалистки ще представят волните си програми в петък от 19 ч. и с това българското участие на световното първенство приключва, защото Фейгин е единственият ни фигурист там.

