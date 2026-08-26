УЕФА завежда наказателно дело срещу Инфантино

В деня на жребия за Шампионската лига в Монте Карло, УЕФА обяви, че подготвя наказателно дело в Швейцария (там е централата на ФИФА) срещу президента на ФИФА Джани Инфантино, и евентуално други служители, за престъпно лошо управление. Те може да бъдат обвинени в неправомерно управление по чл. 158 от швейцарския наказателен кодекс.

В подкрепа на този ход, са заведени и съдебни дела в САЩ, с цел принудително разкриване на документи. УЕФА е поискала от щатски съдилища в Ню Йорк, Флорида и Колорадо разкриване на документи относно пропадналия проект FIFA Forward Enterprise (FFE). Според внесените 56 страници документи, оценката от $20 млрд., при която фондът Thrive Capital на Джошуа Къшнър е трябвало да придобие 20-21% от бъдещите приходи на ФИФА за неограничено време срещу $4,2 млрд., е била „абсурдно ниска“.

УЕФА също така иска да разбере дали световното първенство е било разпродавано на безценица, както и да проучи слуховете, че за Инфантино е била подготвяна позиция на главен изпълнителен директор с възнаграждение от десетки милиони долари годишно след евентуалното завършване на сделката FFE.

Според УЕФА има действия, свързани с „тайното структуриране, оценяване, финансиране и предлагане“ на сделка, която е нанесла преки и конкретни щети на репутацията на ФИФА, на нейното управление и на търговските ѝ отношения. Това, според УЕФА, е засегнало както ФИФА, така и нейните 211 членове. В иска УЕФА определя планираната сделка като механизъм, чрез който Инфантино и „малък кръг“ около него са можели да придобият постоянен дял и да печелят от най-ценните активи на ФИФА.

Този ход засилва натиска върху Инфантино преди извънредния конгрес в Цюрих на 15 октомври, а същевременно бунтарите от УЕФА са наясно с огромното предизвикателство, пред което са изправени. Положителен резултат от съдебните действия далеч не е гарантиран. Използването на американски съдилища за получаване на документи от инвестиционните банки е процес, който може да отнеме месеци - време, с което УЕФА не разполага преди конгреса през октомври.

Освен това, надеждите, че швейцарските власти ще се отнесат твърдо към Инфантино, трябва да бъдат умерени, като се има предвид дългата история на местното правосъдие, затваряло си очите за корупцията във ФИФА чак до решителната намеса на ФБР през 2015 г., след която бе свален от поста предшественикът на Инфантино - Сеп Блатер, който също е швейцарец.

Има и друг фундаментален проблем пред бунтарите: Инфантино разполага с подкрепа на мнозинството от 211-те национални федерации членки във ФИФА. Представители на УЕФА и техните съюзници от КОНКАКАФ признават пред "Гардиън", че им е трудно да спечелят подкрепата на федерациите извън Европа.

Няколко шефове на национални федерации са заявили в частни разговори пред УЕФА, че биха променили позицията си само при категорични доказателства за престъпна дейност или лична изгода от сделката FFE. Оттук идва и решението за завеждане на наказателната жалба в Швейцария.

Инфантино пък вече е преминал в режим на кампания, като наскоро бе забелязан да дава обещания за финансиране на проекти по време на срещата на Карибския футболен съюз в Доминиканската република.