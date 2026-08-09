ФИФА брани своя бос със среднощна декларация

ЕПА/БГНЕС Шефът на ФИФА Джани Инфантино позира за селфи със своя почитателка в колумбийския град Кали, където беше поканен да присъства на инаугурацията на новоизбрания президент на страната Абелардо де ла Есприея.

Нападките срещу ФИФА и нейния президент Джани Инфантино са плод на координирани действия на недоброжелатели. Такава позиция изрази централата на световния футбол в Цюрих, публикувайки нарочна декларация по никое време в събота срещу неделя.

Официалното съобщение се появи на сайта на организацията и в нейния профил в социалната мрежа "Екс" десет минути след полунощ българско време (в 23:10 ч. швейцарско време). То очевидно е провокирано от вчерашните разкрития в британските медии, че Инфантино е бил замесен в любовна афера със служителка на УЕФА, докато е бил генерален секретар на европейската асоциация (2009-2016 г.).

"Все по-очевидно става, че има координирано и продължаващо усилие от страна на някои да подкопаят авторитета на ФИФА и нейния президент. Тези, които не разполагат с подкрепата на асоциациите членки на ФИФА, не трябва да опитват да постигнат чрез обвинения, намеци или дезинформация онова, което не могат да постигнат чрез установените демократични процеси на ФИФА. Последните сигнали включват необосновани твърдения и явно фалшиви изявления относно ФИФА и нейния президент. Спекулациите и намеците не трябва да се представят като факти, а повтарянето им не прави твърденията верни", пише в декларацията.

FIFA statement, attributable to FIFA spokesperson:



Echoing the recent statements of CONMEBOL and CAF, as well as discussions with FIFA Member Associations and Confederations from around the world, FIFA will not support, facilitate or tolerate any process concerning the election… — FIFA Media (@fifamedia) 8 август 2026 г.

Лондонският в. "Телеграф" съобщи в събота, че УЕФА е изплатила 6-цифрено обезщетение на въпросната служителка. Според информацията Инфантино е улеснил повишението на жената, чието име не се съобщава, докато е работил в УЕФА. След като напуска организацията, тя е получавала заплащане за образованието си в бизнес училище, което струва приблизително 45 000 британския паунда годишно.

Жената е заемала административна длъжност, когато е започнала връзката ѝ с Инфантино, а по-късно е била повишена на по-високоплатена ръководна позиция. Също така заплатата ѝ била увеличена с 30%, достигайки приблизително $198 000. Бързото ѝ кариерно израстване породило въпроси сред колегите и опасения, че Инфантино злоупотребява с положението си. Самият швейцарец е женен от 2001 г. и има четири деца.

"Президентът на ФИФА е посветил повече от 30 години от своята професионална кариера на европейския и световния футбол, допринасяйки за значителни промени в играта и особено за разширяване на достъпа, ресурсите и възможностите в световния футбол - пише още в среднощната декларация на ФИФА. - Промяната неизбежно предизвиква установени интереси, но несъгласието с тази промяна не може да оправдае усилията за подкопаване на демократичния мандат на президента на ФИФА или институцията, която той е избран да ръководи. ФИФА приветства обществения контрол. Но общественият контрол не дава лиценз за изопачаване на фактите, засилване на непотвърдени обвинения или създаване на разсейвания, предназначени да подкопаят прогреса. Където сигналът е неточен или подвеждащ, ФИФА ще го оспори директно и мощно."