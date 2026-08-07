Синдикатът на футболистите също се опълчи на шефа на ФИФА

ЕПА/БГНЕС Президентът на ФИФА Джани Инфантино (в средата) наблюдава мач от женския турнир за Купата на Африка в мароканската столица Рабат, където в сряда световната централа проведе кризисно заседание. Часове по-късно КАФ декларира безрезервна подкрепа към швейцареца.

Асоциацията на професионалните футболисти (ФИФПро) обяви, че президентът на световната централа ФИФА Джани Иифантино злоупотребява с власт. Глобалният синдикат стори това с официално изявление на сайта си, инспирирано от действията на 56-годишния швейцарец през последните десетина дни.

Миналата седмица британските медии разкриха таен план на Инфантино да продаде дял от правата върху световното първенство на частни инвеститори и това предизвика своеобразен ефект на доминото в световния футбол. След остри критики от Европа, Северна Америка и Азия шефът на ФИФА се отказа от създаването на търговско дружество FIFA Forward Enterprise, а по-късно дори се извини за "допуснати грешки".

"План, който би могъл завинаги да промени структурата на собственост и управление на световното първенство по футбол и да комерсиализира състезанието, което е оформило поколения играчи, беше разработен тайно, обсъждан при закрити врата и почти договорен, преди Съветът на ФИФА, асоциациите членки, играчите и други страни дори да са наясно с неговото съществуване. Това не е просто лошо управление. Това е крещяща злоупотреба с президентска власт", ​​се казва в изявлението на ФИФПро.

Инфантино искаше да създаде компания, която да контролира водещите мъжки и женски състезания на световната организация. Той вярваше, че създаването на FFE ще увеличи приходите за асоциациите членки на ФИФА и ще допринесе за развитието на футбола в световен мащаб. Босът обяви, че схемата би могла да доведе до приходи в общ размер на $4,2 млрд.

Инициативата беше широко критикувана и осъдена от длъжностни лица, федерации и други организации. По-конкретно, предложението на Инфантино беше рязко отхвърлено от УЕФА, КОНКАКАФ и АФК, а по-късно и от КОНМЕБОЛ - континенталната конфедерация на Южна Америка.

ПОДКРЕПА

Късно в четвъртък изпълнителният комитет на африканската футболна конфедерация (КАФ) единодушно потвърди подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино, заемайки позиция, противоположна на колегите си от останалите водещи футболни континенти. В деня, в който Европа обяви, че е готова да бойкотира бъдещи световни първенства на всички нива, докато Инфантино е на поста, висшият ръководен орган на КАФ застана на страната на шефа в кампанията му за преизбиране през март следващата година.

КАФ обединява 54 от 211-те асоциации членки на ФИФА и представлява мощен електорален блок, който до голяма степен подкрепя Инфантино от встъпването му в длъжност през 2016 г.

"Изпълнителният комитет на КАФ единодушно препотвърди подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино и му благодари за подкрепата за африканския футбол през годините - се казва в изявление на конфедерацията. - Ние сме решени да продължим да работим заедно с ФИФА, нейните асоциации членки, другите футболни конфедерации и заинтересовани страни, за да гарантираме и спазваме най-добрите световни практики за управление, надлежен процес и прозрачност, както и да допринасяме за развитието и растежа на футбола в световен мащаб."