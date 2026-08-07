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Синдикатът на футболистите също се опълчи на шефа на ФИФА

Джани Инфантино обаче получи мощна подкрепа от Африка

07 Авг. 2026
Президентът на ФИФА Джани Инфантино (в средата) наблюдава мач от женския турнир за Купата на Африка в мароканската столица Рабат, където в сряда световната централа проведе кризисно заседание. Часове по-късно КАФ декларира безрезервна подкрепа към швейцареца.
ЕПА/БГНЕС
Президентът на ФИФА Джани Инфантино (в средата) наблюдава мач от женския турнир за Купата на Африка в мароканската столица Рабат, където в сряда световната централа проведе кризисно заседание. Часове по-късно КАФ декларира безрезервна подкрепа към швейцареца.

Асоциацията на професионалните футболисти (ФИФПро) обяви, че президентът на световната централа ФИФА Джани Иифантино злоупотребява с власт. Глобалният синдикат стори това с официално изявление на сайта си, инспирирано от действията на 56-годишния швейцарец през последните десетина дни.

Миналата седмица британските медии разкриха таен план на Инфантино да продаде дял от правата върху световното първенство на частни инвеститори и това предизвика своеобразен ефект на доминото в световния футбол. След остри критики от Европа, Северна Америка и Азия шефът на ФИФА се отказа от създаването на търговско дружество FIFA Forward Enterprise, а по-късно дори се извини за "допуснати грешки".

"План, който би могъл завинаги да промени структурата на собственост и управление на световното първенство по футбол и да комерсиализира състезанието, което е оформило поколения играчи, беше разработен тайно, обсъждан при закрити врата и почти договорен, преди Съветът на ФИФА, асоциациите членки, играчите и други страни дори да са наясно с неговото съществуване. Това не е просто лошо управление. Това е крещяща злоупотреба с президентска власт", ​​се казва в изявлението на ФИФПро.

Инфантино искаше да създаде компания, която да контролира водещите мъжки и женски състезания на световната организация. Той вярваше, че създаването на FFE ще увеличи приходите за асоциациите членки на ФИФА и ще допринесе за развитието на футбола в световен мащаб. Босът обяви, че схемата би могла да доведе до приходи в общ размер на $4,2 млрд.

Инициативата беше широко критикувана и осъдена от длъжностни лица, федерации и други организации. По-конкретно, предложението на Инфантино беше рязко отхвърлено от УЕФА, КОНКАКАФ и АФК, а по-късно и от КОНМЕБОЛ - континенталната конфедерация на Южна Америка.

 

ПОДКРЕПА

Късно в четвъртък изпълнителният комитет на африканската футболна конфедерация (КАФ) единодушно потвърди подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино, заемайки позиция, противоположна на колегите си от останалите водещи футболни континенти. В деня, в който Европа обяви, че е готова да бойкотира бъдещи световни първенства на всички нива, докато Инфантино е на поста, висшият ръководен орган на КАФ застана на страната на шефа в кампанията му за преизбиране през март следващата година.

КАФ обединява 54 от 211-те асоциации членки на ФИФА и представлява мощен електорален блок, който до голяма степен подкрепя Инфантино от встъпването му в длъжност през 2016 г.

"Изпълнителният комитет на КАФ единодушно препотвърди подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино и му благодари за подкрепата за африканския футбол през годините - се казва в изявление на конфедерацията. - Ние сме решени да продължим да работим заедно с ФИФА, нейните асоциации членки, другите футболни конфедерации и заинтересовани страни, за да гарантираме и спазваме най-добрите световни практики за управление, надлежен процес и прозрачност, както и да допринасяме за развитието и растежа на футбола в световен мащаб."

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Ключови думи:

ФИФА, ФИФПро, Джани Инфантино

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