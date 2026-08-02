Столът на Инфантино във ФИФА се разклати

ЕПА/БГНЕС Доналд Тръмп обяви, че не е говорил с Инфантино относно плана му да продаде около 20% от световното първенство на частни инвеститори

Джани Инфантино, неоспоримият до този момент президент на ФИФА, претърпя тежък удар, след като неговият дързък опит да се домогне до капитали от частни инвестиционни фондове бе прекратен от ожесточено недоволство и светкавична реакция на три от шестте континентални конфедерации - УЕФА, КОНКАКАФ и АФК.

С официално изявление ФИФА призна, че предложението за създаване на търговско дружество, което да управлява световното първенство и други турнири и 20% от което да бъдат продадени на частни инвеститори, разедини футбола и в крайна сметка окочателно пропадна. Така се сложи край на тридневна гражданска война във футболния свят, която достигна своя връх, когато УЕФА – най-богатата и най-влиятелната от регионалните конфедерации – обяви бойкот на всички събития на ФИФА, докато предложението не бъде оттеглено.

Планът беше лична рожба на Инфантино, а неговият крах по-малко от две седмици след най-печелившия Мондиал в историята

постави 56-годишния швейцарец в пълна изолация

на върха на организация, която той възнамеряваше да управлява още 4 години и половина. Да, преди световното в САЩ, Канада и Мексико преизбирането на Инфантино за четвърти мандат на конгреса на ФИФА в Мароко през март изглеждаше като формалост, без никакви съперници за поста.

Картината обаче се промени радикално след трите дни, в които дори най-лоялните конфедерации изразиха яростта си от липсата на консултации относно предложението, а швейцарецът бе изправен пред обвинения, че продава душата на играта. А когато ФИФА все още настояваше, че планът е чудесен и обеща по $40 млн. субсидии за националните федерации, които го подкрепят, дори някои от най-близките му хора се дистанцираха. Старши съветникът Карлос Кордейро дори подаде оставка в знак на протест, наричайки плана „лоша сделка за футбола“, докато оперативният директор на ФИФА Кевин Ламур заяви, че служителите са били „излъгани“ от Инфантино и описа предложението като „проект на един единствен човек“.

Инфантино, който пое ръководството на ФИФА през 2016 г., след като корупционен скандал сложи край на 17-годишното управление на Сеп Блатер, често е изваждал от търпение хората около себе си със своя авторитарен и независим стил, разкриват различни вътрешни източници пред "Ройтерс". Неговият авторитет и способността му да поддържа касите на ФИФА пълни обаче досега бяха достатъчно силни, за да му позволят да се възстанови от грешките си.

Така той се оттегли "невредим" от план, обещаващ $25 млрд. частни инвестиции за световното клубно първенство през 2018 г., след силна съпротива от страна на УЕФА. Премина невредим и през буря от недоволство когато защити Катар като домакин на Мондиал 2022.

Този път обаче

ходът му се върна като бумеранг по грандиозен начин.

Инфантино не успя да постигне никакъв консенсус и дори ключовите заинтересовани страни не знаеха нищо за плана до прибързаното съобщение на ФИФА във вторник, когато подробностите изтекоха в медиите. Всички бяха държани в пълно неведение, докато той се срещаше с инвеститори и избра основаната от Джошуа Къшнър компания „Thrive Capital“ – фирма с близки семейни връзки с президента на САЩ Доналд Тръмп – да оглави предложената инвестиционна група. За Азиатската футболна конфедерация това бе „напълно неприемливо“ пренебрегване на обичайните протоколи и в петък 47-членният орган призова за институционална реформа във ФИФА.

Близките отношения на Инфантино с Тръмп вече бяха под лупа, след като миналия декември ФИФА удостои американския президент с новоучредената си Награда за мир. Джим Бойс, бивш вицепрезидент на ФИФА, който познава Инфантино от времето, когато швейцарецът работеше в УЕФА, загатна, че той може да се е главозамаял от близостта си до политическата власт.

„Мисля, че славата изглежда малко е замаяла главата на Джани, а отношенията му с Доналд Тръмп по време на това световно първенство са нищо по-малко от поразителни“, каза северноирландецът пред BBC.

По време на Мондиал 2022 Тръмп каза, че е се обадил на Инфантино с искане да бъде отменено наказанието на американеца Фоларин Балогун за червен картон, за да може той да играе в следващия мач. И всички разбраха, че той се намесва във футболните въпроси чрез Инфантино.

Сега планът бе свързан с човек от семейство Къшнър и замесването на роднина на Тръмп само влоши допълнително нещата, макар американският президент да заяви, че не е разговарял с Инфантино относно плана му.

Напрегнати избори за президент на ФИФА

Макар да е вече почти сигурно, че преди президентските избори през март ще се появят съперници за поста, може би е твърде рано да бъде отписван претърпелият временно поражение Инфантино, ако той реши да се кандидатира.

Все пак много от 211-те национални футболни федерации, които имат право на глас разчитат предимно на финансирането от ФИФА, за да връзват двата си края. И са се облагодетелствали добре под покровителството на Инфантино.

Швейцарецът ще се нуждае от мнозинство от 2/3 на първия тур или обикновено мнозинство на следващите турове от вота, за да удължи президентството си до 2031 г.

Но с решителния протест на европейската (УЕФА), азиатската (АФК) и конфедерацията на Северна и Централна Америка (КОНКАКАФ) противниците на Инфантино станаха 136 от всички 211 членове, което е близо 65% от всички и в никакъв случай не предвещава лесно преизбиране.