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"Ботев" (Пд) спечели дела във ФИФА срещу три клуба

Пловдивският отбор трябва да получи общо над 145 000 евро

02 Юли 2026
"Ботев" (Пд) ще подпомогне със значителна сума бюджета си след спечелените дела във ФИФА.
botevplovdiv.bg
"Ботев" (Пд) ще подпомогне със значителна сума бюджета си след спечелените дела във ФИФА.

"Ботев" (Пд) е осъдил в края на май т.г. три европейски клуба пред ФИФА за малко над 145 000 евро, съобщи "Спортал". Те са забавили суми по договори на футболисти, купени от пловдивския клуб. И от трите места са признали вината си, като са посочили различни причини за просрочването.

От белгийския "Зюлте-Варегем" трябва да платят на "Ботев" още 123 508 евро за привличането на Точукву Нади, което бе осъществено през януари 2024 г. за 1.35 млн. евро (по данни на "Трансфермаркт"). Заради забавянето ФИФА е глобила белгийския отбор с 15 000 евро е наложила забрана за картотекиране на футболисти до изчистване на задължението. От "Зюлте-Варегем" са обяснили, че не се разплащат, тъй като арабски клубове им бавят над 1,5 млн. евро.

Датският "Хорсенс" има да доплаща на "Ботев" 17 557 евро за трансфера на Джон Батиги, купен от пловдивчани през юли 2025 г. Мотивът за забавянето тук е финансова криза.

От турския "Ъгдър" пък не са платили 5330 евро за Антоан Конте, който бе купен от тях през януари 2025 г. за 400 000 евро, но след това футболистът се върна в "Ботев" като свободен агент през февруари т.г. Ръководството на "Ъгдър" оправдало протакането с религиозни празници.

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Ключови думи:

Ботев Пловдив, ФИФА

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