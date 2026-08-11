Тръмп: Отстраняване на Инфантино ще е ужасна грешка

ЕПА/БГНЕС Според Доналд Тръмп Мондиал 2026 е бил 4 пъти по-успешен от всяко друго световно първенство по футбол именно заради Джани Инфантино.

Доналд Тръмп защити президента на ФИФА Джани Инфантино и предупреди футболните федерации, че ще направят "ужасна грешка", ако го отстранят.

В съобщение, публикувано в неговата социална мрежа Truth Social, американският президент написа:

"ФИФА би направила ужасна грешка, ако по каквато и да е причина дори обмисли замяната на президента Джани Инфантино - написа Тръмп. - Той е фантастичен, като току-що ръководи най-успешното световно първенство - четири пъти по-успешно от всяко друго, организирано някога. Ако той си отиде, то никога повече няма да бъде толкова успешно или печелившо! Благодаря ви за вниманието по този въпрос. Президент ДДТ."

Конфедерациите на Европа (УЕФА), Северна Америка (КОНКАКАФ) и Азия (АФK) излязоха вчера с "отворено писмо до футболното семейство", в което твърдят, че планът за продажба на дял от световното първенство на частни инвеститори, обявен, без да е обсъден с всички партньори от конфедерациите, е "фундаментално нарушение на доверието" към институциите. И призоваха за независима проверка на президента на ФИФА.

Също вчера футболната федерация на САЩ (US Soccer), която е член на КОНКАКАФ, разпространи допълнително изявление в подкрепа на КОНКАКАФ. В него се казва:

"Футболната федерация на САЩ, Канадската футболна асоциация, Карибският футболен съюз (CFU) и Централноамериканският футболен съюз (UNCAF) застават заедно, наред с нашите колеги по света, в призива за съществена промяна, която да засили управлението, прозрачността и отчетността на ФИФА."

Инфантино вече се извини за предложението си за създаване на FIFA Forward Enterprise (FFE) - компания, която да управлява търговските и оперативните компоненти на турнирите на ФИФА, с идея да се продадат около 20% на частни инвеститори. Но възмущението на трите конфедерации и някои национални футболни федерации от други континенти е, че той е действал на своя глава и не е подложил на обсъждане плана си, за да бъде придвижен по стандартната процедура - с гласуване поне от Съвета на ФИФА.