Най-близките на Инфантино се отрекоха от него

Президентът на ФИФА Джани Инфантино остава все по-самотен в битката си за нов 4-годишен мандат, след като проектът му за продажба на акции от световното първенство на частни инвеститори се провали. Бурята, която се надигна срещу 56-годишния швейцарец, не стихва, а напротив - срещу него се обърнаха дори най-близките му сътрудници.

Преди няколко дни старши съветникът на ФИФА Карлос Кордейро подаде оставка в знак на протест срещу плана, наричайки го „лоша сделка за футбола“, а оперативният директор Кевин Ламур заяви публично, че служителите са били „излъгани“ от Инфантино. Сега срещу несменяемия от 26 февруари 2016-а шеф на световния футбол вече са Арсен Венгер и Матиас Графстрьом.

„Не съм участвал в този план и научих за това намерение от пресата - заяви иконата в треньорската професия Венгер, който от 2019 г. е директор на отдела за глобално развитие на футбола към ФИФА. - Решението за оттегляне на проекта беше абсолютно необходимо и неоспоримо. Твърдо съм убеден, че ФИФА трябва да бъде независима и да служи на нашия спорт с отдаденост, прозрачност и почтеност.“

Изявлението на 76-годишния французин бе последвано от дистанциране на самия генерален секретар на ФИФА Матиас Графстрьом. Той го е направил с вътрешен имейл до служителите, цитиран от The Athletic и Sky Sports.

„Институцията, нейната мисия и нейната отговорност към световния футбол продължават да съществуват и затова винаги трябва да запазим своята професионалност, усещането си за правилната перспектива и нашето хладнокръвие“, пише шведът.

И макар Инфантино да не е споменат поименно в имейла, има директна препратка към неговата идея за основаване на дъщерното дружество FIFA Forward Enterprise (FFE), което да продаде 20% от акциите на турнирите под егидата на ФИФА, включително световните първенства. Наред с другото, Графстрьом пише и за „тъжна и осъдителна поредица от събития, която, за щастие, завърши с окончателното изоставяне на проекта FFE“.

45-годишният Графстрьом бе смятан за най-доверения човек на Инфантино. Той премина с него през 2016 г. от УЕФА в световната централа, където през 2024 г. се издигна до генерален секретар, но въпреки това не е бил посветен в инвестиционния план на своя шеф.

„Миналата седмица беше както изключителна, така и предизвикателна за всички служители на ФИФА в нашите офиси по целия свят - пише още Графстрьом. - Затова исках да бъдете първите, които да чуят това от мен. Всички бяхме въвлечени в центъра на ураган, който е труден за проумяване и приемане. Уверявам ви, че като членове на администрацията ще бъдете защитени и предпазени от политическия контекст, на който сме свидетели в момента. Няма за какво да се притеснявате.“

Още проблеми за Инфантино

Към главоболията за президента на ФИФА се добави и още едно, което може да доведе до отлив на поддръжници от иначе преданите му арабски държави.

Бившият вицепрезидент на ФИФА - йорданския принц Али бин Ал Хусейн, нападна футболната централа, която е задържала парите от награден фонд за националния отбор на Йордания и нарече това "изнудване". Принц Али заяви, че йорданската федерация, която оглавява, все още не е получила дължимата премия $4.2 млн. за достигането до финала на Купата на арабските нации миналия декември в Катар.

В социалните мрежи принц Али заяви, че по време на Мондиал 2026, където Йордания дебютира, му е било казано, че ако подкрепи Инфантино, „това би помогнало значително на нашата футболна асоциация“.

„В Йордания се гордеем с поддържането на етични ценности. Не сме го подкрепяли [Инфантино] преди и със сигурност няма да го направим и сега - заяви принцът, който остана трети във вота, когато Инфантино бе избран за първи път начело на ФИФА през февруари 2016 г. - Но цялата ситуация се равнява на изнудване и ние отказваме да се поддадем на това. Парите, които нашият отбор трябва да получи за достигането си до финала, все още не са преведени, докато в същото време ФИФА се хвали с колко милиарда разполага в резерв.“