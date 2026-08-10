Три континента призоваха за независима проверка на Инфантино

Нова глобална атака срещу президента на ФИФА Джани Инфантино предприеха футболните асоциации на три континента - Европа, Азия и Северна Америка. УЕФА, АФК и КОНКАКАФ излязоха с обща позиция, в която призоваха за независима проверка на швейцарския бос на световната централа.

Отвореното писмо е подписано от президентите и генералните секретари на трите конфедерации. В него 56-годишният Инфантино е обвинен, че е нарушил доверието "чрез измама". И се казва също, че намерението на президента на ФИФА да продава части от турнирите под егидата на организацията на частни инвеститори е поставило под съмнение "почтеността на играта и почтеността на онези, които са избрани да я ръководят".

"В неотдавнашното писмо на ФИФА до нейните вицепрезиденти и до 211 асоциации членове беше признато, че в процеса са допуснати грешки. В него обаче не признаха, че самото предложение е неправилно, и не се признава, че опитът да се продадат дялове за участие в световното първенство по футбол е грубо недоразумение - не просто процедурна грешка, а фундаментално нарушение на доверието към самите институции, на които служи ФИФА", се казва в съвместната позиция на трите континента.

Gianni Infantino surely cannot survive as FIFA president now. UEFA, AFC and CONCACAF have begun preliminary discussions about the possibility of organizing competitions among themselves to ensure that players can continue to compete - such as in the Women’s Under-20s World Cup… pic.twitter.com/jJgMjao1CO — Henry Winter (@henrywinter) 10 август 2026 г.

Преди да излязат с тази остра декларация, УЕФА, АФК и КОНКАКАФ са обсъдили следващите си стъпки. Дискутиран е потенциален бойкот на Мондиал 2030 и квалификациите за него. Говорили са и за възможността да бъдат организирани турнири с участието на страните от трите конфедерации, ако Джани Инфантино остане на поста си.

Президентът на ФИФА има сериозна подкрепа от Африка и части от Южна Америка, но това може да се окаже недостатъчно за преизбирането му на конгреса през март 2027 г. в Мароко. Швейцарецът бе избран за шеф през февруари 2016 г., а след това два пъти беше преизбиран без конкуренция.

"Футболът е велика обща страст, която не принадлежи на един човек или едно учреждение. Тя принадлежи на играчите, феновете, клубовете, асоциациите, на които се разчита да работят за нейното бъдеще", се казва още в най-новата декларация срещу боса на ФИФА.