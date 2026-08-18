ФИФА уволни критик на Инфантино

Третият най-влиятелен човек във ФИФА - оперативният директор Кевин Ламур, е уволнен от световната футболна централа три седмици след като се противопостави на президента Джани Инфантино. Французинът дори не е бил поканен на кризисната среща на ръководството в мароканската столица Рабат, на която от централата признаха "грешки", извиниха се за проекта за продажба на дял от световното първенство на частни инвеститори, но и категорично подкрепиха швейцарския бос, съобщи американското издание The Athletic.

"Става дума за проекта на един човек. Такъв проект не само не биваше да бъде предлаган, но е дошъл моментът за политическите ръководители на футбола да си зададат правилните въпроси и да вземат точните решения. Ако това означава, че аз ще загубя поста си, нека бъде така", заяви в края на юли 46-годишният Ламур. Неговото изказване дойде непосредствено след оставката на съветника на Инфантино Карлос Кордейро.

В понеделник вечер говорител на ФИФА потвърди, че са приключени отношенията с Кевин Ламур. "Отношенията на ФИФА с Ламур в качеството му на оперативен директор приключиха на 17 август 2026 г. ФИФА благодари на Кевин за двете му години служба и му желае много успех в бъдеще", се казва в официалната позиция на централата в Цюрих.