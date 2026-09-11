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ФИФА наложи нова санкция на "Ботев" (Вр)

Първодивизионният клуб получи нова забрана за осъществяване на трансфери

Днес, 15:04
Треньорът на "Ботев" (Вр) Тодор Симов (на преден план) и останалите от ръководството на клуба се сблъскаха с нов проблем заради новото наказание от ФИФА.
БГНЕС
Треньорът на "Ботев" (Вр) Тодор Симов (на преден план) и останалите от ръководството на клуба се сблъскаха с нов проблем заради новото наказание от ФИФА.

ФИФА наложи нова забрана на "Ботев" (Вр) да осъществява трансфери. Тя е валидна за следващите три трансферни прозореца, но може да бъде вдигната, ако клубът се разплати по проблемното дело, заради което е получена санкцията. Такова наказание влиза в сила, след като бивш футболист на даден отбор подаде жалба във ФИФА срещу клуба и тя бъде приета за основателна.

Решението е влязло в сила на 3 септември, но за него става ясно едва днес. То е второто подобно за "Ботев" (Вр) през това лято, като първото е от 24 август. Очевидно до момента врачанският клуб не е погасил проблемните си задължения, след като и двете санкции са активни на сайта на ФИФА.

"Ботев" е единственият клуб от Първа лига с подобни забрани, както и единственият професионален клуб изобщо. С действащи ограничения за трансфери от ФИФА са също аматьорските "Верея", "Крумовград" и "Ловеч".

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Ключови думи:

Ботев Враца, ФИФА

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