Още един вицепрезидент на ФИФА се обърна срещу Инфантино

ЕПА/БГНЕС Шандор Чани (вдясно), заедно с унгарския премиер Петер Мадяр, на трибуните на "Пушкаш Арена" в Будапеща, по време на финала на Шампионската лига между ПСЖ и "Арсенал"

Джани Инфантино загуби подкрепата на още един от вицепрезидентите на ФИФА, след като шефът на Унгарската футболна федерация Шандор Чани критикува неговите „професионална преценка, етични стандарти и ръководство“.

В емоционално писмо, изпратено до Инфантино, което стигна до медиите чрез АФП, Чани заявява, че е „загубил доверието, което преди ви гласувах“, и описва „неочакваното уволнение“ на оперативния директор на ФИФА Кевин Ламур като „капката, която преля чашата“.

Ламур беше уволнен от ФИФА в понеделник, след като миналия месец се противопостави, критикувайки Инфантино за пропадналия му план за продажба на дялове от Световното първенство на частни инвеститори.

Писмото на унгарския футболен шеф продължава тенденцията висши фигури от световния футбол да изоставят Инфантино. Унгарският банкер (Чани е милиардер и председател на OTP Group) стана петият от осемте вицепрезиденти на ФИФА, който призовава за неговото оттегляне.

Преди него президентът на УЕФА - Александър Чеферин, Виктор Монталяни от КОНКАКАФ (Конфедерацията по футбол на Северна, Централна Америка и Карибския басейн) и шейх Салман бин Ебрахим ал Халифа от Азиатската футболна конфедерация (АФК) вече заявиха ясно позициите си. Същото направи и председателката на Футболната асоциация на Англия Деби Хюит.

От вицепрезидентите на ФИФА в подкрепа на Инфантино към момента остават единствено Алехандро Домингес от южноамериканската КОНМЕБОЛ, Патрик Мотсепе от Африканската футболна конфедерация (КАФ) и Ламберт Малток от Океания.

Шандор Чани е член и на 37-местния Съвет на ФИФА, който теоретично е основният орган за вземане на решения, но постоянно бива пренебрегван от Инфантино.

„Моето убеждение, че сте способен да продължите да ръководите ФИФА успешно и ефективно в съответствие със споделените ценности, които преди съставляваха основата на нашето сътрудничество, беше разклатено - пише Чани. - Капката, която преля чашата, беше неочакваното уволнение на Кевин Ламур.“

Писмото цитира и „поредица от спорни решения“ на тазгодишното световно първенство, включително участието на Инфантино в „планове за отдаване на състезанията на ФИФА на външни изпълнители и поставянето им в ръцете на трети страни“.

Унгарецът стана поредният футболен ръководител, който не застава срещу плана за навлизане на частни инвеститори в турнирите на ФИФА, а срещу начина, по който Инфантино се опита еднолично да го прокара, без да се консултира или да запознае с намеренията си дори и членовете на Съвета на ФИФА.