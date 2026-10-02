Търсят се 160 000 лв. след Стефка Костадинова

БОК След повече от година съдебни битки Весела Лечева пое управлението на БОК от Стефка Костадинова, но тепърва се запознава с оставеното ѝ наследство.

160 000 лв. са влезли в търговско дружество към БОК без разходни документи и сега тези пари липсват. Това разкри председателят на олимпийското движение у нас Весела Лечева, след като вчера запозна изпълнителното бюро с доклада на контролния съвет, проверил дейността на комитета в последните години от управлението на Стефка Костадинова.

"В този доклад бяха обобщени данните от 1000 документа, над 10 000 страници са прегледани. Данните са изключително неприятни и много тревожни, дори срамни за една такава организация. Но взехме решение - аз предложих, да престанем с негативните новини около БОК. Но категорично ще предприемем всички мерки тази практика да бъде изчистена, да бъде изкоренена, защото това не приляга на една такава организация", каза Лечева при гостуването си в bTV тази сутрин.

Тя подчерта, че ще бъде даден "разумен срок" за възстановяване на направените неправомерни разходи и ако това не бъде изпълнено, ще бъде "потърсена отговорност по друг начин". И добави, че заварените дългове от предишното ръководство сумарно доближават 1 млн. лв., включително липсващите 160 000.

"Освен тази сума, наследените задължения са в рамките на над 400 000 евро - посочи Лечева. - Представителните разходи са били може би по-големи от тези на президентската институция, ще бъде търсена отговорност от всеки, който е разполагал неправомерно със средствата на БОК."

Председателят на олимпийския комитет коментира и предоставената от държавата нова сграда за безвъзмездно ползване в центъра на София - на бул. "Васил Левски" №77, непосредствено до Спортната палата.

"Към новата ни сграда имаше изключително много интереси, апетити и може би това е било причината 10 години тя да стои в това състояние. Но най-хубавото в нея е, че дава възможност на БОК за развитие - каза тя. - Ще направим конкурс за функционирането на тази сграда - какви работни места да има, какви зали да има. Има идея да се направи олимпийска библиотека, зали за семинари и обучения."