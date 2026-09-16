България ще участва с 16 таланти на младежката олимпиада в Дакар 2026

БОК В четвъртък (17 септември) членовете на българската делегация ще бъдат имунизирани преди пътуването до Сенегал, а от 13:30 ч. започва и обучението им преди IV летни младежките олимпийски игри в Дакар 2026. То ще се проведе в "София съмит сентър" в Студентски град, обявиха от БОК.

16 състезатели в 12 вида спорт ще представят България на IV летни младежки олимпийски игри в Дакар 2026. Това стана ясно, след като БОК потвърди поименния състав на отбора ни за форума в столицата на Сенегал от 31 октомври до 13 ноември.

Българската делегация ще бъде водена от председателя на олимпийския комитет Весела Лечева. Заедно с нея ще пътува и един от вицепрезидентите ѝ - Румен Стоилов, който е председател на федерацията по джудо.

"Домакините, съвместно с международните федерации, определиха квотите. Превес при разпределението им имаха състезателите от Африка, защото това са първите игри в историята, които ще се проведат на континента. Квотите се отнасят до конкретните дисциплини и категории, в които могат да участват спортистите", обясниха от БОК.

Ето и пълния списък на българските спортисти, които ще участват в олимпиадата за състезатели до 18-годишна възраст:

- бадминтон: Елена Попиванова, Теодор Митев;

- борба: Кристин Илийна;

- брейк: Ая Краева;

- гимнастика: Никълъс Наков;

- джудо: Иван Николчев;

- колоездене: Димитър Митев;

- лека атлетика: Стилян Орлинов (скок дължина), Васил Антонов (400 м), Зара Илиева (3000 м);

- плуване: Димитър Докузов (400 м св. стил), Симона Иванова (200 м св. стил);

- стрелба с лък: Неда Кендерова;

- таекуондо: Анди Владимиров;

- ушу: Калина Славчева;

- фехтовка: Никола Меицов.