България ще участва с 16 таланти на младежката олимпиада в Дакар 2026

16 състезатели в 12 вида спорт ще представят България на IV летни младежки олимпийски игри в Дакар 2026. Това стана ясно, след като БОК потвърди поименния състав на отбора ни за форума в столицата на Сенегал от 31 октомври до 13 ноември.
Българската делегация ще бъде водена от председателя на олимпийския комитет Весела Лечева. Заедно с нея ще пътува и един от вицепрезидентите ѝ - Румен Стоилов, който е председател на федерацията по джудо.
"Домакините, съвместно с международните федерации, определиха квотите. Превес при разпределението им имаха състезателите от Африка, защото това са първите игри в историята, които ще се проведат на континента. Квотите се отнасят до конкретните дисциплини и категории, в които могат да участват спортистите", обясниха от БОК.
Ето и пълния списък на българските спортисти, които ще участват в олимпиадата за състезатели до 18-годишна възраст:
- бадминтон: Елена Попиванова, Теодор Митев;
- борба: Кристин Илийна;
- брейк: Ая Краева;
- гимнастика: Никълъс Наков;
- джудо: Иван Николчев;
- колоездене: Димитър Митев;
- лека атлетика: Стилян Орлинов (скок дължина), Васил Антонов (400 м), Зара Илиева (3000 м);
- плуване: Димитър Докузов (400 м св. стил), Симона Иванова (200 м св. стил);
- стрелба с лък: Неда Кендерова;
- таекуондо: Анди Владимиров;
- ушу: Калина Славчева;
- фехтовка: Никола Меицов.