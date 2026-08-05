БОК подпомага 16 млади спортисти с $25 000 за олимпийска солидарност

БОК Стипендиите на обща стойност $25 000 ще подпомогнат подготовката на 9 момчета и 7 момичета в 12 спорта от българския отбор за игрите в Дакар 2026.

16 млади български спортисти от 12 федерации ще получат стипендии за провеждане на тренировъчни лагери като част от програмата на МОК "Олимпийска солидарност". За тези средства кандидатства БОК, а финансовата помощ е на обща стойност $25 000, които ще бъдат изразходвани за лагери у нас и в чужбина, както и обучения преди юношеските олимпийски игри в Дакар 2026 (31 октомври - 13 ноември).

Стипендиите ще подпомогнат подготовката на 9 момчета и 7 момичета в 12 спорта: лека атлетика (трима), бадминтон (двама), плуване (двама), ушу, колоездене, спортна гимнастика, таекуондо, стрелба с лък, фехтовка, брейк, плажна борба и джудо.

"Нашата цел е програмите на МОК да достигат в пълен обем до всички български спортисти, треньори и специалисти. За целта подсилихме екипа, който ще се занимава с проекти и програми, за да можем да участваме ефективно и да използваме всички възможности, които програмата "Олимпийска солидарност" предоставя на участниците в олимпийското движение", коментира председателят на БОК Весела Лечева.

"Олимпийска солидарност" е инициатива на МОК за развитие на спорта, която предоставя финансова и техническа помощ на националните олимпийски комитети по света. На разположение на НОК са многостранни програми, които подпомагат развитието на спортистите, както и обучението на треньори и спортни администратори с цел популяризирането на олимпийските ценности.