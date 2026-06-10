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Весела Лечева е заварила дългове за 360 000 евро в БОК

Добре, че МОК възстановява финансирането, обяви председателят на олимпийския комитет

10 Юни 2026
Весела Лечева и генералният секретар на БОК Данаил Димов по време на пресконференцията след заседанието на Изпълнителното бюро
Весела Лечева и генералният секретар на БОК Данаил Димов по време на пресконференцията след заседанието на Изпълнителното бюро

Сметките на БОК са празни, а задълженията са за 360 000 евро. Това е заварила Весела Лечева при официалното си встъпване в длъжност като председател на олимпийския комитет, стана ясно след заседанието на новоизбраното Изпълнително бюро.

"Това, което беше представено на членовете на Изпълнителното бюро относно финансовото състояние, е изключително тревожно и породи много въпроси. Възложихме на Контролния съвет да се направи вътрешна проверка на всички документи. До края на юни трябва да бъде представен този доклад - заяви Лечева. - Бяхме в изключително затруднено положение. Получихме дарение от председателя на федерацията по джудо Румен Стоилов, за да не бъде спрян токът в БОК. Сега трябва да възстановим нормалната работа. Искаме да назначим млади хора, експерти, които да работят за реализиране на нашите инициативи. Утре заминавам за Будапеща, където ще има Генерална асамблея на Европейския олимпийски комитет. Там ще има и представители на МОК от финансовия департамент. С тях ще обсъдим различни въпроси, но имаме предварително уверение, че финансирането ще бъде възстановено. Надяваме се това да стане в най-кратки срокове".

Лечева съобщи още, че в БОК ще бъде създадена нова дирекция, която ще се занимава само с европейски проекти и програми.

"Искаме да се възползваме изцяло от програмата Еразъм+ и програмите на МОК. Те масово не са познати в България и нашите членове не са наясно с тях. В новия сайт на БОК всичко това ще бъде представено. Фестивалите, които са основна дейност на БОК, вече няма да се провеждат на едно и също място, каквато беше досегашната практика с курорта Албена. Искаме с тези фестивали да привличаме много по-широка общественост към олимпийското движение. Тези фестивали ще се провеждат в по-малки общини. Международният олимпийски ден - 23 юни, ще бъде отбелязан в Троян - град, който е родното място на много именити български спортисти", каза тя.

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Ключови думи:

Весела Лечева, БОК, Български олимпийски комитет

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