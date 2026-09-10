Христо Янев остава в ЦСКА, но не като треньор

БГНЕС Христо Янев (в бял екип) спечели Суперкупата на България в последния си мач като треньор на ЦСКА, но днес от ръководството обявиха, че специалистът остава на работа в клуба.

Христо Янев ще остане в ЦСКА. Това стана ясно от съобщение на клуба. Досегашният треньор на отбора, който обяви във вторник, че подава оставка, се е срещнал днес с ръководството на клуба и е получил предложение да преосмисли решението си и да остане. В крайна сметка Янев е отказал, но му е предложено да остане все пак на работа в ЦСКА, но на друга позиция. 47-годишният специалист е приел тази оферта.

"Ръководството на ЦСКА проведе разговор с Христо Янев и му предложи да преосмисли оттеглянето си. Той потвърди вече взетото решение с мотива, че преди всичко е личност, която държи на думата си. Янев смята, че ситуацията няма да се промени и напрежението около него и отбора няма да се нормализира. Той потвърди желанието си за обединение на цялата армейска общност. Христо Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да заеме друг пост в клуба и да продължи да помага за бъдещето развитие на армейския тим. След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена точната му позиция", се казва в съобщението.

Че Янев няма да бъде приет от агитката на ЦСКА, независимо от постигнатите резултати, стана ясно от думи на един от лидерите на ултрасите - Росен Петров. В профила си във "Фейсбук" той написа вчера: "За мен той достигна лимита си и даде каквото можа за ЦСКА."

След днешния разговор ръководството на ЦСКА започва търсенето на нов треньор. Временно първият отбор ще бъде воден от Даниел Моралес. Той в момента е наставник на третия отбор на "червените", който е на 13-то място в Югозападна Трета лига след първите 6 кръга. 50-годишният бразилец ще бъде за втори път и.д. треньор на ЦСКА. Преди това той води тима в три мача между 27 октомври и 10 ноември след напускането на Бруно Акрапович. В единия от тях той постигна престижно равенство 0:0 в гостуването срещу "Рома" в груповата фаза на Лига Европа.