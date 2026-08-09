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ЦСКА пак вкара три и влезе в тройката

"Червените" задминаха в класирането другия "армейски" отбор в Първа лига

09 Авг. 2026Обновена
Левият бек на ЦСКА Анжело Мартино пази топката от налитащия му в гръб Александър Джамов по време на мача срещу "Септември" на полупразния ст. "Васил Левски". Аржентинецът беше принудително сменен през втората част и е под въпрос за реванша на "армейците" срещу "Макаби" (Тел Авив) в пресявките за Лига Европа другата седмица.
SPORTAL.BG
Левият бек на ЦСКА Анжело Мартино пази топката от налитащия му в гръб Александър Джамов по време на мача срещу "Септември" на полупразния ст. "Васил Левски". Аржентинецът беше принудително сменен през втората част и е под въпрос за реванша на "армейците" срещу "Макаби" (Тел Авив) в пресявките за Лига Европа другата седмица.

Във втори пореден мач ЦСКА отбеляза три гола, като този път това донесе на "армейците" място в Топ 3 на временното класиране във футболното първенство на България. Воденият от треньора Христо Янев отбор срази "Септември" (София) с 3:0 като гост в столичното дерби от IV кръг на Първа лига.

Мачът се игра на практическия празния ст. "Васил Левски", където идния четвъртък "червените" ще посрещнат "Макаби" (Тел Авив) в реванша от III кв. кръг на Лига Европа. Именно в първия двубой срещу израелския тим столичани също се разписаха три пъти, без да получат гол, и изградиха солиден аванс в гостуването си на неутралния терен в грузинския черноморски град Батуми.

Тази вечер в София атаката на ЦСКА можеше да вкара и още попадения, а и дори успя да го направи - само че гол на Жоел Зварц при аванс от 2:0 беше отменен от VAR заради тънка засада на нидерландеца. Така като голмайстори се отличиха само Йоанис Питас от дузпа в 45-ата мин., резервата Леандро Годой в 72-рата и Исак Соле в 81-вата.

За последните двама това бяха първи голове в шампионата от началото на новия сезон, докато Питас се разписа за втори път. Отмененото попадение на Зварц пък го лиши от възможността да се изравни начело в голмайсторската листа за 2026/2027 г. с Руан Круз, който има 4 гола за "Лудогорец".

С категоричния успех ЦСКА събра 10 т. и се изкачи на трета позиция в класирането, измествайки оттам другия "червен" отбор в елита - "ЦСКА 1948", заради по-добра голова разлика. По-напред са само "Левски" и "Лудогорец" с пълен актив от по 12 т.

Септември - ЦСКА 0:3 /репортаж/
Септември - ЦСКА 0:3 /репортаж/
vbox7.com

 

ОТЗИВИ

"Поздравявам момчетата за тази победа. Подходихме по по-различен начин от друг път и видяхме какъв беше резултатът - анализира треньорът на ЦСКА Христо Янев. - Играхме много хубаво и вкарахме хубави голове, някои попадения ни отмениха. Това е всичко, което искаме - да играем с настроение, да създаваме ситуации и да бележим голове. Трябва да бъдем честни, че това няма да бъде всеки път. Понякога силите и късметът може да не достигнат. Радваме се, когато побеждаваме, без да допускаме попадение в нашата врата."

"Първото полувреме играхме добре, контролирахме голяма част от двубоя. Това е похвално за нас - коментира наставникът на "Септември" Шимао Фрейташ. - Трябваше да вкараме повече техника, те бяха по-добре подготвени и имаха повече късмет през първата част. Тези правила трябва да се прегледат, не само в България, но и навсякъде. Не успяхме да реализираме за 1:1, те стигнаха до второ попадение с късметлийски гол. Доволен съм от моите играчи."

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Ключови думи:

Първа лига, ЦСКА, Христо Янев

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