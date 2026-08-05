Треньорът на ЦСКА: Имаме план, дано се реализира

Треньорът на ЦСКА Христо Янев не пожела да даде никакви подробности относно намеренията му за игра в утрешния мач срещу "Макаби" (Тел Авив) в III предварителен кръг на Лига Европа. Той даде пресконференция в Батуми, където израелският тим домакинства заради напрегнатата военна обстановка в Близкия изток.

"Имаме план за утре. Искаме да постигнем добър резултат преди реванша. Колкото и да ми иска да кажа как ще излезем, не мога, за да не разбере противникът. Подготвени сме, надявам се планът ни да бъде осъществен утре на терена - каза предпазливо Янев. - Самото ни присъствие тук е много специално - мотивирани сме, без значение дали ще има 20 000 души, или не. Но без добър резултат тук, не можем да очакваме нищо на реванша."

Треньорът на "червените" каза още, че капитанът Теодор Иванов ще проведе официалната тренировка преди мача, а след това ще се преценява дали да играе.

Янев отдели и малко време да каже впечатленията си от "Макаби":

"Много по-различен отбор е от "Карабах" - имат скорост, обичат да играят на преход, възползват се от всяко пространство, което им бъде оставено. "Макаби" се стреми да използва празните пространства. Ще срещнем много силен отбор", добави той.

Мачът е утре от 19:00 ч. на стадион "Батуми" в грузинския черноморски град и ще се предава по "Диема спорт".