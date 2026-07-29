Янев поиска "нещо повече", за да продължи ЦСКА напред

ЦСКА може да елиминира "Карабах", но това ще се случи, ако покаже надграждане в играта си в сравнение с първия мач между двата отбора, завършил 0:0. Това заяви треньорът на носителя на Купата на България Христо Янев преди утрешния реванш от II квалификационен кръг за Лига Европа.

"Трябва да повторим играта от първия мач, но трябва да добавим и нещо повече. Това е да вкараме гол, с който да продължим напред. Трябва да се вложим максимално във фаза защита, за да не оставяме пространства на противника. Амплитудите в играта ни са нещо, което не искаме. Опитваме се да го променим, но ни трябва постоянство. Целият отбор трябва да се вложи максимално на терена. Имаме качества, трябва да имаме вяра в нашите сили", каза рецептата за успеха Янев.

Той отново посочи силните страни на "Карабах": "Това е много сериозен противник, който обича да играе с топката. Има много неща, с които "Карабах" може да ни притесни. Имат качествени футболисти, опитен треньор, стил на игра. Познавам добре това, което правят. Но и ние имаме качествени и добри футболисти. Ако заложим на нашите силни страни, ще имаме успех."

Янев няма проблеми с контузени, а днес посочи, че няма и проблеми между него и четирима от играчите. В последните дни се появиха съмнения, че наставникът няма да разчита на Леандро Годой, Джеймс Ето'о, Пиедраита и Тамиму Уору, които сменя внезапно по време на мач или изобщо не включва в групата. Сега той обясни за всеки от тях: "Нямам никакви проблеми със Сантяго Годой. Той е страхотно момче, страшно трудолюбив. Смяната му в първия мач с "Карабах" не бе заради лоша игра. Исках да го предпазя от картон. Не виждам нищо лошо в неговата реакция, която не бе насочена срещу моето решение... Джеймс Ето'о е на линия за мача с "Карабах". Джеймс е качествен футболист, всички искаме когато стъпи на терена, да прави така, че отборът да побеждава... Пиедраита е много добро момче, но имаше физически проблем и затова не игра срещу "Ботев". Надявам се утре да е на линия... Уору вчера говори с мен, той получи травма, стисна зъби, но не можеше да играе на 100%. Затова го смених, остана скрито от публичната общественост. Разполагам с група от 26 футболисти. Те не могат да играят заедно на терена едновременно, но всеки ще има своя момент."

Треньорът на ЦСКА призова за подкрепа и публиката, с която е в обтегнати отношения в последните месеци. Към момента интересът към мача е слаб, а до снощи имаше продадени около 4000 билета. "Когато бях футболист в тези мачове, стадионът беше врящ котел. Искам същото да го видя и утре. Енергията да се пренесе на терена и всички да разберат в какъв голям клуб работят", каза Янев.

Реваншът между ЦСКА и "Карабах" е утре от 21:00 ч. на ст. "Васил Левски" и ще се предава по Диема спорт. Главен рефер ще е белгиецът Брам ван Дрише.

ТОМАС РАЙС ОЩЕ ВЯРВА, ЧЕ "ЛУДОГОРЕЦ" ЩЕ ЕЛИМИНИРА "АПОЕЛ"

От 21:00 ч. утре е и реваншът от II квалификационен кръг за Лигата на конференцията между "Лудогорец" и "Апоел" (Тел Авив). Мачът на ст. "Хювефарма Арена" в Разград ще се предава по Диема спорт 2 и ще бъде ръководен от главния рефер Саят Карабайев от Казахстан. В първия мач българският тим загуби с 0:2 след много слаба игра.

Днес треньорът на "Лудогорец" Томас Райс обясни пред журналисти, че е провел много дълъг анализ, в който е обяснил на футболистите си какви грешки са допуснали. Германецът е оптимист, че тимът му има сили да продължи. "Първото е да минимализираме грешките, да защитаваме нашата врата и да вкарваме голове. Направихме си анализа и се надявам, че всички са разбрали какво трябва да направим, за да минем в следващата фаза. Вече знаем какво трябва да направим в третата третина и какви решения да взимаме. Знаем какви проблеми имаме и как да ги решим. Ако не вярваме, че ще продължим, по-добре е да не излизаме във втория мач."

Райс реши да разкаже и за тактиката си. "Първата среща с "Апоел" все пак беше моят втори мач. Не е лесно да се смени треньора пет дни преди първия двубой. Аз имам моята система на игра, макар да нямахме достатъчно време, за да я тренираме. Но играчите я усещат. Ако започнем 4-3-3, можем да се променим 4-2-3-1 и тя се променя в зависимост от това дали противниците играят в течение на срещата с двама халфове 6-ци или двама халфове 8-ци", обясни треньорът на "Лудогорец".