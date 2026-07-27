"Червените" смениха спортния директор

CSKA.BG През септември 2025 г. спортният директор на ЦСКА Бойко Величков (вляво) представи Валентин Илиев като треньор на дублиращия отбор, но сега вторият го замени на ръководния пост.

Голяма промяна е направена в ръководството на ЦСКА. Сменен бе спортният директор Бойко Величков. Новината бе потвърдена от клуба днес.

Предполагаемата причина за решението е незадоволителна работа по селекцията. Величков не изкара и една година на позицията, след като на 10 август бе назначен на мястото на освободения португалец Пауло Нога. Сега обаче той не напуска клуба, а е преместен да ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА.

"Превръщането на армейската детско-юношеска школа в една от водещите в България и в региона е ключов приоритет за нашия клуб, което доведе до поверяването на отговорността за този процес на доказан професионалист като Бойко Величков. Много скоро талантите на ЦСКА ще имат на разположение най-модерната база у нас, а за тях ще се грижат най-добрите специалисти, прилагащи всички последни тенденции в методологията за развитие на млади футболисти", обясниха от клуба.

Вече е решено кой ще бъде новият спортен директор - досегашният треньор на дублиращия отбор Валентин Илиев. Той заемаше водеше втория тим от септември 2025 г. и през миналия сезон го класира на пето място във Втора лига, точно след отборите, които се бореха за бараж за елитната дивизия.

"Фокусът в работата на Валентин Илиев ще е върху първия отбор на ЦСКА и добрия синхрон с останалите "армейски" формации. Убедени сме, че с прословутия си дух, амбиция за успех, принципност и професионализъм, Валентин Илиев ще успее да повиши още повече нивото на представяне на червения тим", мотивираха назначението от ЦСКА.

Вторият тим ще бъде воден от досегашния помощник-треньор Любен Любенов.

Първоначално "Спортал" и "Дспорт" обявиха, че и Методи Томанов е освободен като главен скаут, а мястото му заема бившият национал Станислав Манолев. Това обаче до момента не е потвърдено.

Сериозните кадрови промени идват преди важното домакинство срещу "Ботев" (Пд) тази вечер и реванша в четвъртък срещу "Карабах" от II квалификационен кръг за Лига Европа.