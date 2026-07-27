ЦСКА едва се измъкна срещу "Ботев" (Пд)

ЦСКА беше много близо до втора поредна грешна стъпка в първенството, но успя след късна драма да спечели с 3:2 домакинството си срещу "Ботев" (Пд) в последен мач от II кръг на Първа лига.

След нулевото равенство със "Славия" при старта си в първенството ЦСКА се нуждаеше от победа, за да си осигури спокойствие, най-вече пред феновете. Още повече имаше нужда от тази победа треньорът Христо Янев, когото "червената" публика емна още от края на миналия сезон, въпреки спечелената Купа на България.

Че ще е трудно срещу "Ботев" стана ясно още в 19-ата минута, когато халфът на "Ботев" Карлос Меоти улучи десния страничен стълб. А в 38-ата минута пловдивчани вече водеха - испанецът Карлос Алгара откри, след като вратарят на домакините Фьодор Лапоухов не се намеси добре.

От психологическа гледна точка бе важно ЦСКА да изравни да изравни до почивката и това се случи. В 41-ата минута нидерландецът Жоел Зварц, доскорошен играч на "Локомотив" (Пд), изравни.

През втората част опитите на "червените" да направят пълен обрат удряха на камък до края на мача. Всичко най-интересно се случи в последните 5-6 минути. В 89-ата Зварц вкара втория си гол в мача и се превърна в герой за ЦСКА. Така от 10-те гола, които той е вкарал изобщо в Първа лига, 6 са срещу "Ботев" (Пд). Асистенцията в случая бе на кипърския национал Йоанис Питас, който две минути по-късно сам вкара за 3:1.

Но имаше време и за още интрига в този мач. В 3-ата минута на добавеното време халфът на "Ботев" Асен Чандъров вкара за тима си. След това обаче времето и силите на гостите не стигнаха за изравняване.

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев не бе доволен, въпреки победата: "Поздравявам "Ботев" за добрата игра. Ние днес играхме слабо. Започнахме мача по най-лошия възможен начин. Никаква агресия, никакво притежание на топката, никаква увереност и резултатът беше на лице. Опитахме се на полувремето да коригираме с двете смени. Започнахме второто полувреме малко по-добре. Това не е лицето на ЦСКА, което ние всички искаме. Това не е футболът, който да радва феновете. Или не трябва да правим промени за мачовете във вътрешното първенство, или хората, които стъпват на терена, трябва да защитават имената си вътре. Отбелязахме три много красиви гола. Видяхме добри взаимодействия и през второто полувреме оказахме огромен натиск на "Ботев", но не можем да се задоволяваме с 45 минути. Нещо, което трябва да променим, е да си върнем увереността."

Колегата му от "Ботев" (Пд) Станислав Генчев трудно прие загубата: "Днес си разделихме по едно полувреме с ЦСКА. През първата част бяхме по-добри, създадохме много ситуации и вкарахме само един гол. От единствената ситуация ЦСКА ни изравни. През втората част ЦСКА ни оказа натиск. Направихме три офанзивни смени в 60-ата минута. Ефектът, който търсихме - да излезем по-напред, не се получи така, както ни се искаше. Получихме гол в последната минута, за което съжаляваме. На фона на играта не заслужавахме да губим, но когато противникът има класни играчи, се възползва и от малкото възможности. Не може да ни успокоява, че сме играли добре. Добра игра е, когато спечелим трите точки. Трябва ни малко повече класа. Трябва да бъдем по-спокойни и по-хладнокръвни пред вратата. В защита трябва да бъдем по-стабилни, защото получихме три гола."