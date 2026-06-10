ЦСКА зададе следващата цел - титлата

След трудния изминал сезон, който все пак завърши с Купа на България и четвърто място в първенството, ЦСКА вече има нова цел - спечелването на титлата през предстоящата кампания 2026/27. Това е искането на ръководството, каза го и треньорът Христо Янев.

"Всичко, което се влага като ресурси в ЦСКА, се прави с тази цел - ЦСКА да стане шампион. Всички искаме това и се надяваме следващата ни крачка да е такава, а тя е ЦСКА да стане шампион. Цяла година се борихме, за да играе ЦСКА в Европа и това е нещо, което всички искаме. Знаците са добри, правим всичко, за да се подготвим по най-добрия начин. Ще направим всичко по силите си, за да направим добър отбор, който върви напред", коментира той на старта на лятната подготовка.

Поставената задача изисква и качествени попълнения, а сред тях може и да се окажат капитанът на националния отбор Кирил Десподов (сега в ПАОК), както и друг национал - Ивайло Чочев ("Лудогорец"). Христо Янев не отрече, че има реална възможност за тяхното привличане: "Когато нещо е официално, ще го разберете от клуба. Това са добри футоблисти, но не е коректно да говоря за тях, защото те имат договори с клубовете си."

Работи се и по привличането на други футболисти. "Имаме добра основа като отбор, футболисти, които показаха добри игри през сезона. Знаем, че искаме да повишим качеството на отбора, но не трябва да бързаме, искаме да вземем точните попълнения", каза треньорът.

Ще има и освободени. Сред напусналите най-вероятно ще е Матиас Фаетон, който през изминалия сезон беше преотстъпен на "Цюрих".

Днес също така стана ясно, че мачът за Суперкупата на България между шампиона "Левски" и носителя на Купата ЦСКА ще се играе в периода 9-16 септември, като точната дата ще бъде определена допълнително съвместно между БФС, Българската професионална футболна лига и двата клуба и ще зависи от участието на отборите в европейските клубни турнири.